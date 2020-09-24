Запеть на уроке и не остановиться: "янтарная русалка" Анна c ее волшебным миром музыки и тату

Вот уже 10 лет Анна Пименова является солисткой латвийской группы Amber Creek. Эта хрупкая девушка невероятно многогранна и глубока, как море, о котором она так любит сочинять и петь. RUS TVNET решил рассказать об этой рыжеволосой красавице и ее коллективе в рамках еженедельной рубрики "Made in LV".

ФОТО: личный архив/Анна Пименова

Во всем виноват кот Леопольд

Музыкой Анна начала заниматься с первого класса. Она посещала уроки хорового и сольного пения. Представляла свою школы на вокальных конкурсах до 12-го класса.

"Я до сих пор помню, что меня сподвигло петь в детстве. В первом классе я выучила песенку про кота Леопольда. Она мне так понравилась, что я начала ее петь в классе прямо на уроке русского языка. Оказалось, что в тот момент там присутствовал проверяющий качество образования. Я, конечно, об этом не знала", - вспоминает Анна.

После урока классная руководительница вызвала ее к директору с родителями. Был серьезный разговор с социальным педагогом. 6-летнюю девочку заставили писать объяснительную.

"Я написала, что запела, потому что это гораздо веселее и интереснее, чем то, что мы учили на уроке. Я отметила, что спела хорошо и не буду извиняться за свое поведение. С тех пор я решила, что буду заниматься музыкой и ничто мне не помешает", - подчеркнула девушка.

На следующий день ее пригласили в школьный хор и она стала солисткой.

"Сейчас музыка для меня - неотъемлемая часть жизни!" - резюмирует Анна.

ФОТО: личный архив/Анна Пименова

Попадание в "Янтарную бухту"

После многих лет хора и десятков выступлений она пришла в группу Amber Creek (в переводе с англ. - "Янтарная бухта"), но даже тогда понимала, что ей необходим преподаватель. Несколько практических уроков она взяла у Елены Богдановой.

В Amber Creek она пришла в 2014 году. Тогда у группы был другой состав и название.

"Amber Creek ("Янтарная бухта") - это такое латвийское название. Оно состоит из двух частей. Первая - янтарь - это наш латвийский национальный камень, а вторая - бухта, то есть море. Море - это одно из самых прекрасных вещей в нашей стране. Оно есть в двух наших клипах".

ФОТО: личный архив/Анна Пименова

"Поначалу мы привыкали друг к другу, определялись с жанром, много репетировали. В конце концов мы пришли к решению, что будем играть альтернативный и хард-рок, несмотря на то что мы все любим очень тяжелую музыку - метал, пост-хардкор", - рассказывает Аня.

У музыкантов есть цель - они хотят делать качественный аудио- и видеоконтент, чтобы было приятно самим и поклонникам их группы.

"Как и большинство новых групп, мы не рассчитываем на то, что наши записи и клипы будут окупаться. Как бы ни хотелось зарабатывать на любимом деле, прежде всего надо быть готовым к безвозмездному вложению всех своих сил и средств. Ну а на свадьбах и корпоративах выступать - это не наш формат", - с улыбкой говорит Анна.

Она не скрывает, что счастлива от того, что делает, и ей очень повезло с коллегами по группе. Все участники коллектива очень трудолюбивые и жаждут выложиться по полной.

"Все они очень выросли с профессиональной точки зрения за все время, что я их знаю, а это уже почти 10 лет. Мы давно дружим и часто общаемся помимо репетиций. И какими бы они ни были засранцами, они для меня семья", - признается девушка.

Все свои песни Анна написала, опираясь на свой жизненный опыт. Порой хороший и позитивный, а иногда горький и неприятный. Но она подчеркивает, что в их песнях больше добра и света, несмотря на некоторые порой грустные строки.

"Те же песни Waterfall и Poison - в них похожий смысл, но посыл уже кажется другим из-за разного исполнения", - объясняет вокалистка.

Видео: Amber Creek - Waterfall

Она поясняет, что сначала все песни пишутся для себя. Главные вопросы, которые стоит себе задать во время создания: "Буду ли я слушать эту песню?", "Приятная ли она по звучанию?". И только потом уже думать о том, будет ли ее слушать кто-то другой.

Видео: Amber Creek - Poison

Талантливый человек талантлив во всем

У Анны Пименовой есть образование, но она не музыкант - она режиссер. Однако съемками клипов группы занималась не она, а хороший друг музыкантов Павел Требухин из группы Sever:

"Я считаю, что на местном рынке его работы одни из самых качественных, тем более что всегда приятно поддержать местного артиста. Я просто помогаю ему при создании клипов как ассистент и сценарист".

ФОТО: личный архив/Анна Пименова

Кроме вокала, девушка активно занимается спортом. Она также занималась йогой почти год, что помогло ей решить проблемы со спиной. Оказывается, Анна очень любит готовить. Для нее это настоящая страсть.

"Иногда я посещаю семинары по готовке и смотрю различные видеоуроки, читаю кулинарную литературу. Обожаю готовить абсолютно все - от выпечки до супов и салатов. Уже с детства я решила, что хочу заниматься тремя вещами на профессиональном уровне - это пение, рисование и кулинария. С тех пор я иду к своей цели. Считаю, что уже есть некий прогресс", - уверена Анна.

ФОТО: личный архив/Анна Пименова

Но спорт, кулинария и пение - это еще не все. Вот уже два года Анна серьезно занимается татуировками: "Это моя основная работа. Также в салоне Riga Tattoo Mosquito я занимаюсь еще и пирсингом, вывожу старые тату лазером и рисую эскизы на заказ".

ФОТО: личный архив/Анна Пименова

Рисованием Анна увлекается с садика, ведь ее мама - художница. Она научила дочку рисовать, и та с детства стала заниматься этим в свободное время: "Для меня это был и есть лучший способ отдохнуть и помедитировать. Я не заканчивала особых школ по рисованию, но в университете было очень много полезных уроков для моей нынешней профессии. Такие как основа композиции, комбинирование цвета и т. д.".

ФОТО: личный архив/Анна Пименова

Чтобы стать тату-мастером, следует много и упорно рисовать, говорит Анна.

"Даже сейчас я не могу сказать, что я умею рисовать достаточно хорошо. Поэтому я регулярно занимаюсь рисованием и беру уроки тату у моего начальника Андрея Титова. Естественно, рисования мало. Очень важно чувствовать кожу, знать все настройки и приспособления", - объясняет она.

Но самое сложное в этой профессии - это смириться с тем, что ты делаешь человеку больно, "порой даже невыносимо больно". Но при этом ты всегда должна оставаться хладнокровной и ничего не бояться.

"Клиент же сам приходит ко мне, зная о риске боли, а не я к нему", - резюмирует девушка.

ФОТО: личный архив/Анна Пименова

Анна уверена, что со сценой то же самое. Сначала тебе страшно, но ты должна оставаться хладнокровной и понимать, что все эти люди пришли ради тебя и ты просто не можешь их подвести. Ведь ты стоишь на сцене, а "они смотрят на тебя и ждут, что ты дашь им то, чего они хотят".

ФОТО: личный архив/Анна Пименова

Любопытный факт: Анна без ума от моря. Она отлично плавает и в шутку называет себя русалкой. Девушка даже сделала себе татуировку с жабрами.

ФОТО: личный архив/Анна Пименова

Amber Creek (альтернативный и тяжелый рок) Вокал - Анна Пименова, барабаны - Александр Иванов, бас-гитара и электронная гитара - братья Даниель и Рафаэль Санчес. На данный момент коллектив выпустил четыре музыкальных клипа, EP (No one else) из четырех песен, два сингла и один кавер. Ближайший концерт: Republica bar, 16 октября.

Видео: Amber Creek - Afterglow