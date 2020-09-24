Запеть на уроке и не остановиться: "янтарная русалка" Анна c ее волшебным миром музыки и тату
СТАТЬЮ
Вот уже 10 лет Анна Пименова является солисткой латвийской группы Amber Creek. Эта хрупкая девушка невероятно многогранна и глубока, как море, о котором она так любит сочинять и петь. RUS TVNET решил рассказать об этой рыжеволосой красавице и ее коллективе в рамках еженедельной рубрики "Made in LV".
Во всем виноват кот Леопольд
Музыкой Анна начала заниматься с первого класса. Она посещала уроки хорового и сольного пения. Представляла свою школы на вокальных конкурсах до 12-го класса.
"Я до сих пор помню, что меня сподвигло петь в детстве. В первом классе я выучила песенку про кота Леопольда. Она мне так понравилась, что я начала ее петь в классе прямо на уроке русского языка. Оказалось, что в тот момент там присутствовал проверяющий качество образования. Я, конечно, об этом не знала", - вспоминает Анна.
После урока классная руководительница вызвала ее к директору с родителями. Был серьезный разговор с социальным педагогом. 6-летнюю девочку заставили писать объяснительную.
"Я написала, что запела, потому что это гораздо веселее и интереснее, чем то, что мы учили на уроке. Я отметила, что спела хорошо и не буду извиняться за свое поведение. С тех пор я решила, что буду заниматься музыкой и ничто мне не помешает", - подчеркнула девушка.
На следующий день ее пригласили в школьный хор и она стала солисткой.
"Сейчас музыка для меня - неотъемлемая часть жизни!" - резюмирует Анна.
Попадание в "Янтарную бухту"
После многих лет хора и десятков выступлений она пришла в группу Amber Creek (в переводе с англ. - "Янтарная бухта"), но даже тогда понимала, что ей необходим преподаватель. Несколько практических уроков она взяла у Елены Богдановой.
В Amber Creek она пришла в 2014 году. Тогда у группы был другой состав и название.
"Amber Creek ("Янтарная бухта") - это такое латвийское название. Оно состоит из двух частей. Первая - янтарь - это наш латвийский национальный камень, а вторая - бухта, то есть море. Море - это одно из самых прекрасных вещей в нашей стране. Оно есть в двух наших клипах".
"Поначалу мы привыкали друг к другу, определялись с жанром, много репетировали. В конце концов мы пришли к решению, что будем играть альтернативный и хард-рок, несмотря на то что мы все любим очень тяжелую музыку - метал, пост-хардкор", - рассказывает Аня.
У музыкантов есть цель - они хотят делать качественный аудио- и видеоконтент, чтобы было приятно самим и поклонникам их группы.
"Как и большинство новых групп, мы не рассчитываем на то, что наши записи и клипы будут окупаться. Как бы ни хотелось зарабатывать на любимом деле, прежде всего надо быть готовым к безвозмездному вложению всех своих сил и средств. Ну а на свадьбах и корпоративах выступать - это не наш формат", - с улыбкой говорит Анна.
Она не скрывает, что счастлива от того, что делает, и ей очень повезло с коллегами по группе. Все участники коллектива очень трудолюбивые и жаждут выложиться по полной.
"Все они очень выросли с профессиональной точки зрения за все время, что я их знаю, а это уже почти 10 лет. Мы давно дружим и часто общаемся помимо репетиций. И какими бы они ни были засранцами, они для меня семья", - признается девушка.
Все свои песни Анна написала, опираясь на свой жизненный опыт. Порой хороший и позитивный, а иногда горький и неприятный. Но она подчеркивает, что в их песнях больше добра и света, несмотря на некоторые порой грустные строки.
"Те же песни Waterfall и Poison - в них похожий смысл, но посыл уже кажется другим из-за разного исполнения", - объясняет вокалистка.
Видео: Amber Creek - Waterfall
Она поясняет, что сначала все песни пишутся для себя. Главные вопросы, которые стоит себе задать во время создания: "Буду ли я слушать эту песню?", "Приятная ли она по звучанию?". И только потом уже думать о том, будет ли ее слушать кто-то другой.
Видео: Amber Creek - Poison
Талантливый человек талантлив во всем
У Анны Пименовой есть образование, но она не музыкант - она режиссер. Однако съемками клипов группы занималась не она, а хороший друг музыкантов Павел Требухин из группы Sever:
"Я считаю, что на местном рынке его работы одни из самых качественных, тем более что всегда приятно поддержать местного артиста. Я просто помогаю ему при создании клипов как ассистент и сценарист".
Кроме вокала, девушка активно занимается спортом. Она также занималась йогой почти год, что помогло ей решить проблемы со спиной. Оказывается, Анна очень любит готовить. Для нее это настоящая страсть.
"Иногда я посещаю семинары по готовке и смотрю различные видеоуроки, читаю кулинарную литературу. Обожаю готовить абсолютно все - от выпечки до супов и салатов. Уже с детства я решила, что хочу заниматься тремя вещами на профессиональном уровне - это пение, рисование и кулинария. С тех пор я иду к своей цели. Считаю, что уже есть некий прогресс", - уверена Анна.
Но спорт, кулинария и пение - это еще не все. Вот уже два года Анна серьезно занимается татуировками: "Это моя основная работа. Также в салоне Riga Tattoo Mosquito я занимаюсь еще и пирсингом, вывожу старые тату лазером и рисую эскизы на заказ".
Рисованием Анна увлекается с садика, ведь ее мама - художница. Она научила дочку рисовать, и та с детства стала заниматься этим в свободное время: "Для меня это был и есть лучший способ отдохнуть и помедитировать. Я не заканчивала особых школ по рисованию, но в университете было очень много полезных уроков для моей нынешней профессии. Такие как основа композиции, комбинирование цвета и т. д.".
Чтобы стать тату-мастером, следует много и упорно рисовать, говорит Анна.
"Даже сейчас я не могу сказать, что я умею рисовать достаточно хорошо. Поэтому я регулярно занимаюсь рисованием и беру уроки тату у моего начальника Андрея Титова. Естественно, рисования мало. Очень важно чувствовать кожу, знать все настройки и приспособления", - объясняет она.
Но самое сложное в этой профессии - это смириться с тем, что ты делаешь человеку больно, "порой даже невыносимо больно". Но при этом ты всегда должна оставаться хладнокровной и ничего не бояться.
"Клиент же сам приходит ко мне, зная о риске боли, а не я к нему", - резюмирует девушка.
Анна уверена, что со сценой то же самое. Сначала тебе страшно, но ты должна оставаться хладнокровной и понимать, что все эти люди пришли ради тебя и ты просто не можешь их подвести. Ведь ты стоишь на сцене, а "они смотрят на тебя и ждут, что ты дашь им то, чего они хотят".
Любопытный факт: Анна без ума от моря. Она отлично плавает и в шутку называет себя русалкой. Девушка даже сделала себе татуировку с жабрами.
Amber Creek (альтернативный и тяжелый рок)
Вокал - Анна Пименова, барабаны - Александр Иванов, бас-гитара и электронная гитара - братья Даниель и Рафаэль Санчес. На данный момент коллектив выпустил четыре музыкальных клипа, EP (No one else) из четырех песен, два сингла и один кавер.
Ближайший концерт: Republica bar, 16 октября.
Видео: Amber Creek - Afterglow
Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только!