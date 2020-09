Вот уже 10 лет Анна Пименова является солисткой латвийской группы Amber Creek. Эта хрупкая девушка невероятно многогранна и глубока, как море, о котором она так любит сочинять и петь. RUS TVNET решил рассказать об этой рыжеволосой красавице и ее коллективе в рамках еженедельной рубрики "Made in LV".

Во всем виноват кот Леопольд

Попадание в "Янтарную бухту"

Талантливый человек талантлив во всем

Amber Creek (альтернативный и тяжелый рок)

Вокал - Анна Пименова, барабаны - Александр Иванов, бас-гитара и электронная гитара - братья Даниель и Рафаэль Санчес. На данный момент коллектив выпустил четыре музыкальных клипа, EP (No one else) из четырех песен, два сингла и один кавер.

Ближайший концерт: Republica bar, 16 октября.