Винькеле о 34 случаях коронавируса: важно понимать, что Covid-19 - не шутка или выдумка

"Нам, обществу, нужно выполнять свое - самоизоляцию для тех, к кому она относится, дистанцирование, где это возможно, гигиена, дезинфекция и маски", - пишет министр.

По словам Винькеле, Латвия по сравнению с другими странами Европы выиграла три недели почти без ограничений. Как долго это еще может продолжаться, зависит от сознательности общества и понимания того, что Covid-19 - не шутка и не выдумка. 27

Винькеле считает, что остановить заболеваемость Covid-19 административными методами невозможно. Штрафы не могут быть долгосрочным и основным методом. Основное - это понимание и ответственность, а также основанные на доказательствах соразмерные ограничения и сотрудничество всех сторон.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 34 новых случая Covid-19, сделано 2690 тестов, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Это самое большое зарегистрированное в течение одних суток число пациентов с 3 апреля, когда было констатировано 35 зараженных.

Согласно информации SPKC, 24 заболевших - контактные лица (19 из них - работники одного предприятия), 8 заболевших вернулись из-за границы (Россия, Турция, США), еще у двух источник заражения выясняется.

В SPKC агентству LETA сообщили, что предприятие, где выявлен очаг Covid-19, относится к пищевой отрасли.