В KNAB назвали средний размер взятки в Латвии: десятки тысяч евро

За эти годы крупнейшая взятка по расследуемому KNAB делу составляла один миллион евро, а самая маленькая - 100 евро.

Размер взятки зависит от сложности оказываемой "услуги", в частности, чем сложнее дело, в которое вовлекается чиновник, или же чем выше риск услуги, тем больше размер взятки. В свою очередь, чем проще "услуга", тем меньше размер взятки.

KNAB не может распространять информацию о разделении преступлений по городам и регионам, так как эту информацию бюро использует в своей ежедневной работе и планировании мероприятий.

В бюро указали, что наибольшее число возможных преступлений фиксируется в Риге.

Впрочем, и другие крупные города и региональные центры более подвержены риску коррупции по сравнению с регионами и городами меньшего размера, отметили в KNAB.

По сравнению с ситуацией до вызванного Covid-19 кризиса риски коррупции выросли в закупках, связанных с преодолением кризиса. В то же время в бюро признали, что до сих пор KNAB не констатировал во время анализа таких закупок ни коррупционных преступлений, ни случаев конфликта интересов.

В этом году KNAB начал 30 уголовных процессов, а для преследования прокуратуре передал 11 процессов.

Кроме того, KNAB принял 72 решения отказать в уголовном процессе. Это объясняется высокой активностью общественности и предоставлением информации в связи с возможным совершением преступлений, расследование которых находится в компетенции KNAB.

Еще в 22 случаях KNAB не констатировал состава преступления и решил прекратить уголовные процессы.