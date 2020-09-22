В KNAB назвали средний размер взятки в Латвии: десятки тысяч евро

В период с 2013 по 2019 год размер предложенных, обещанных или переданных в рамках пересланных Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) прокуратуре уголовных процессов взяток составлял от 20 до 30 тысяч евро, сообщает агентство LETA.
За эти годы крупнейшая взятка по расследуемому KNAB делу составляла один миллион евро, а самая маленькая - 100 евро.
KNAB не может распространять информацию о разделении преступлений по городам и регионам, так как эту информацию бюро использует в своей ежедневной работе и планировании мероприятий.
В бюро указали, что наибольшее число возможных преступлений фиксируется в Риге.
Впрочем, и другие крупные города и региональные центры более подвержены риску коррупции по сравнению с регионами и городами меньшего размера, отметили в KNAB.
По сравнению с ситуацией до вызванного Covid-19 кризиса риски коррупции выросли в закупках, связанных с преодолением кризиса. В то же время в бюро признали, что до сих пор KNAB не констатировал во время анализа таких закупок ни коррупционных преступлений, ни случаев конфликта интересов.
В этом году KNAB начал 30 уголовных процессов, а для преследования прокуратуре передал 11 процессов.
Кроме того, KNAB принял 72 решения отказать в уголовном процессе. Это объясняется высокой активностью общественности и предоставлением информации в связи с возможным совершением преступлений, расследование которых находится в компетенции KNAB.
Еще в 22 случаях KNAB не констатировал состава преступления и решил прекратить уголовные процессы.
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