Вт, 22.09.2020
Вы точно видели фотографии. Это был ужас! Осуществляли насилие как над женщинами, так и над мужчинами, пытали. Когда люди начали выходить из тюрем и говорить, что с ними делали, это можно было сравнить с фашизмом в военное время. И это народ больше никогда не простит и не забудет. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская

Covid-19: В Литве 45 новых случаев, в Эстонии - 36

ФОТО: AP/Scanpix

За сутки в Литве подтверждены 45 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 36.

Литва 

За минувшие сутки в Литве подтверждены 45 новых случаев коронавируса, общее количество заболеваний в стране составляет 3859, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.

В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1529 человек, 2225 выздоровели.

Скончались от Covid-19 в Литве 87 человек, по иным причинам - 18 зараженных.

В изоляции находятся 15 491 человек.

С 1 июня в Литве выявлен 251 привозной случай.

За сутки в лабораториях были проведены анализы 5416 проб, в целом исследовано 731 912 проб.

Эстония

За последние сутки в Эстонии проанализировано 2862 теста на Covid-19, положительный результат дали 36 проб.

По состоянию на утро 22 сентября в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализировано 32 человека, три пациента находятся на искусственной вентиляции легких.

Выздоровели к сегодняшнему дню 2 385 человек.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет в Эстонии 31,8 случая.

Всего в Эстонии сделано более 192 000 первичных тестов, из них 2976 были положительными.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back