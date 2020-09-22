Covid-19: В Литве 45 новых случаев, в Эстонии - 36

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждены 45 новых случаев коронавируса, общее количество заболеваний в стране составляет 3859, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.

В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1529 человек, 2225 выздоровели.

Скончались от Covid-19 в Литве 87 человек, по иным причинам - 18 зараженных.

В изоляции находятся 15 491 человек.

С 1 июня в Литве выявлен 251 привозной случай.

За сутки в лабораториях были проведены анализы 5416 проб, в целом исследовано 731 912 проб.

Эстония

За последние сутки в Эстонии проанализировано 2862 теста на Covid-19, положительный результат дали 36 проб.

По состоянию на утро 22 сентября в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализировано 32 человека, три пациента находятся на искусственной вентиляции легких.

Выздоровели к сегодняшнему дню 2 385 человек.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет в Эстонии 31,8 случая.

Всего в Эстонии сделано более 192 000 первичных тестов, из них 2976 были положительными.