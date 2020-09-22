Вт, 22.09.2020
Чем дальше от Беларуси находится государство, тем меньше оно понимает ситуацию. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
  • RUS TVNET
  • Новости
  • За рубежом
  • "Голый клоун". Китайский бизнесмен Жэнь Чжицян, резко критиковавший лидера страны, получил 18 лет тюрьмы

"Голый клоун". Китайский бизнесмен Жэнь Чжицян, резко критиковавший лидера страны, получил 18 лет тюрьмы

Жэнь Чжицян пропал в марте этого года после критической статьи о действиях властей в борьбе с пандемией Covid-19

ФОТО: EPA

Крупный предприниматель Жэнь Чжицян, известный резкими высказываниями в адрес китайского лидера Си Цзиньпина, приговорен к 18 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Бывшего магната, занимавшегося строительством, часто называли "красной пушкой" за его разгромную критику властей Китая.

Крупный предприниматель Жэнь Чжицян, известный резкими высказываниями в адрес китайского лидера Си Цзиньпина, приговорен к 18 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Бывшего магната, занимавшегося строительством, часто называли "красной пушкой" за его разгромную критику властей Китая.

Суд в Пекине признал Жэнь Чжицяна виновным в коррупции, взяточничестве и хищении государственных средств. По данным прокуроров, бизнесмен получал взятки на общую сумму 1,25 млн юаней (около 184 тыс. долларов) и похитил из казны почти 50 млн.

Китайские СМИ сообщают, что обвиняемый полностью признал вину и не собирается обжаловать приговор. Помимо длительного тюремного срока, ему также придется заплатить штраф в размере 620 тысяч долларов.

Жэнь Чжицян пропал в марте этого года, вскоре после появления его эссе, содержавшего резкую критику в адрес главы Китая Си Цзиньпина. Критическая статья касалась действий властей в разгар пандемии коронавируса, и появилась она сразу после телевизионного выступления китайского лидера.

Он ни разу не упомянул имени президента, но, как пишет издание China Digital Times, в тексте содержались следующие слова: "Я тоже добросовестно и с любопытством анализирую речь [президента] и увидел не императора, стоящего там в новых одеждах, а клоуна, который разделся до гола, но настаивает, что он по-прежнему император".

Жэнь Чжицян в прошлом возглавлял крупнейшую государственную строительную компанию Hua Yuan Property Company, но был далеко не только бизнес-магнатом. Будучи сыном крупного госслужащего, он обладал прочными связями с верхушкой правящей партии и занимал положение, при котором критика в адрес партийных лидеров звучала особенно убедительно.

Различные правозащитные организации неоднократно обвиняли Китай в том, что с помощью обвинений в коррупции они расправляются с диссидентами.

"Антипартийные мысли"

Вскоре после публикации статьи появилась информация, что против Жэня начато следствие в связи с серьезными дисциплинарными нарушениями. Позднее Пекин сообщил, что он исключен из Коммунистической партии.

Reuters

Анализ: Стивен Макдонелл, корреспондент Би-би-си в Китае

Если вы не жили в Китае, вам будет трудно представить, на какой риск идет человек, решившийся публично критиковать Си Цзиньпина. Одно дело - нападки на правительство и совсем другое - неприкрытый отсыл к самому лидеру, которого сравнили с "голым клоуном, который все еще хочет быть императором". Это просто шок для всех окружающих.

Правление Си Цзиньпина временами напоминало эру обожествления Мао. Инициативы лидера и его планы по борьбе с бедностью называли не иначе как блестящими. Его не критикуют ни по одному вопросу.

А действия Жэня Чжицяня считаются с точки зрения партийной элиты тем более вопиющими, что он - один из них. Бывший глава огромной государственной строительной компании прочно вошел в их круги.

Такое нельзя было простить. Любые намеки на неполадки в самых верхах китайского правительства должны быть немедленно устранены.

И это легко сделать в суде, потому что вся система правосудия страны находится в руках Коммунистической партии.

Жэнь Чжицян, конечно, понимал, что нет никакого смысла отпираться, учитывая почти безукоризненную статистику обвинительных приговоров в китайских судах. Возможно, он решил, что лучше во всем признаться в надежде получить взамен более удобную камеру и еще какие-нибудь поблажки.

Это не перый конфликт Жэнь Чжицяна с властями. В 2016 Китай закрыл его микроблог на платформе Weibo (китайский аналог "Твиттера"), в котором он критиковал Си Цзиньпина. В частности, он писал, что государственные СМИ финансируются на деньги налогоплательщиков и поэтому должны служить народу, а не Компартии.

Его пост был раскритикован СМИ, а одно из изданий написало, что им владеют "антипартийные мысли".

Последние новости

НАВЕРХ
Back