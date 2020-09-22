Covid-19 констатирован уже в пяти школах Латвии

Из 34 зарегистрированных в понедельник случаев один связан со школой, рассказал он. Данные SPKC свидетельствуют, что вчера Covid-19 был обнаружен у пяти человек школьного возраста.

По информации эксперта, почти во всех случаях обнаружен всего один заболевший во всем учебном учреждении, и заражение произошло не в самом учреждении, однако зараженные дети в нем побывали.

Еще в одном случае произошло внутреннее распространение инфекции, отметил Перевощиков. Он пояснил, что речь идет о классе, который ранее был отправлен на домашний карантин после обнаружения случая Covid-19.

Напомним, Рижская Восточная средняя школа стала первым учебным заведением, в котором в этом году было констатировано заболевание Covid-19. Позднее открылось, что больной констатирован и в 16-й Даугавпилсской средней школе.

В последние дни Covid-19 был констатирован в Ринужской средней школе и в дошкольном образовательном учреждении Blāzmiņa, они находятся в Вецмилгрависе.