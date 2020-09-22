Covid-19 констатирован уже в пяти школах Латвии

В Латвии растет число констатированных в учебных заведениях случаев Covid-19, в данный момент зараженные зарегистрированы в пяти школах, одном вузе и одном детском саду, заявил представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), эпидемиолог Юрий Перевощиков.
Из 34 зарегистрированных в понедельник случаев один связан со школой, рассказал он. Данные SPKC свидетельствуют, что вчера Covid-19 был обнаружен у пяти человек школьного возраста.
По информации эксперта, почти во всех случаях обнаружен всего один заболевший во всем учебном учреждении, и заражение произошло не в самом учреждении, однако зараженные дети в нем побывали.
Еще в одном случае произошло внутреннее распространение инфекции, отметил Перевощиков. Он пояснил, что речь идет о классе, который ранее был отправлен на домашний карантин после обнаружения случая Covid-19.
Напомним, Рижская Восточная средняя школа стала первым учебным заведением, в котором в этом году было констатировано заболевание Covid-19. Позднее открылось, что больной констатирован и в 16-й Даугавпилсской средней школе.
В последние дни Covid-19 был констатирован в Ринужской средней школе и в дошкольном образовательном учреждении Blāzmiņa, они находятся в Вецмилгрависе.
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