Ричард Болотник о Бриедисе: "Он зверь! Дортикос даже не может представить, что его ждёт"

30-летний Болотник свой следующий бой проведёт в эту субботу в рамках турнира Golden Contract. Соперником латвийского боксёра в полуфинале станет 32-летний британец Хоси Бертон, который за время своей карьеры одержал 25 побед и потерпел одно поражение.

На счету Болотника 16 побед, пять поражений и одна ничья. В декабре прошлого года латвийский боксёр завоевал титул чемпиона Европы по версии WBO.

"У нас с Майрисом один тренер - Дмитрий Шихолай. Я вернулся из Англии, отсидел на карантине, а потом мы начали заниматься вместе - бегать, тренироваться, проводить небольшие спарринги. Мы практически в одно время узнали, что у обоих бой будет 26 сентября. У него в Германии, у меня в Риге. Жаль, что не у обоих в Латвии", - в интервью порталу Apollo рассказал Болотник.

Майрис Бриедис ФОТО: Ieva Makare/LETA

Напомним, решающий поединок Всемирной боксёрской суперсерии в первой тяжёлой весовой категории (до 90,7 кг) пройдёт 26 сентября в мюнхенской телевизионной студии Plazamedia Broadcasting Center, однако присутствовать лично зрители на поединке не смогут.

В финале сойдутся Майрис Бриедис и кубинец Юниер Дортикос, а на кону поединка будет сразу три титула - чемпионский пояс IBF, пояс журнала The Ring и специальный трофей WBSS - Кубок Мохаммеда Али.

"Совместные боксёрские тренировки - это больше плюс для меня. Я очень многому научился от него. Он настоящий профессионал и у него большой опыт. Он зверь. Его удар будет сильным даже в 60 лет. Кажется, что он никогда не устаёт. Он в отличной форме", - сказал Болотник о Бриедисе.

Ричард Болотник ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

Прогнозировать исход поединка Бриедис - Дортикос довольно сложно, но Болотник ожидает, что латвийский боксёр добьётся победы во второй части боя.

"Никогда нельзя быть уверенным, но я знаю, что Майрис готов как никогда. Всё будет в порядке. Дортикос даже не может представить, что его ждёт", - считает Болотник.

35-летний Бриедис за свою профессиональную карьеру одержал 26 побед, 19 из которых нокаутом, и потерпел одно поражение - в полуфинале первого сезона WBSS в Риге он проиграл украинцу Александру Усику.

34-летний Юниер Дортикос одержал 26 побед, 24 из которых нокаутом, и также потерпел одно поражение - во втором полуфинале первого сезона WBSS он проиграл россиянину Мурату Гассиеву.