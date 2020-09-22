Несколько зараженных Covid-19 ездили на 50-м автобусе

Как сообщалось ранее, 19 случаев Covid-19 выявлены среди работников мясоперерабатывающего предприятия Forevers. Адрес предприятия - ул. Гранита, 9а, где расположена и остановка 50-го автобуса.

Всем пассажирам, которые ездили на 50-м автобусе в указанные даты, рекомендуется следить за своим состоянием здоровья и в случае симптомов инфекции дыхательных путей оставаться дома, связаться с семейным врачом и решить вопрос о прохождении теста на Covid-19.

SPKC напоминает, что тесты на Covid-19 оплачивает государство даже при отсутствии симптомов заболевания.