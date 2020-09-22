Вт, 22.09.2020
Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне. А дальше можете продолжить обсуждать на ток-шоу, что у меня был приступ диабета, да и тот, скорее всего, устроили мне сотрудники ФБК. Алексей Навальный
Алексей Навальный

Несколько зараженных Covid-19 ездили на 50-м автобусе

Иллюстрация

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Проводя расследование, эпидемиологи установили, что несколько пассажиров с подтвержденным Covid-19 с 10 по 22 сентября ездили в Риге автобусом 50-го маршрута "TEC2 - ул. Абренес", информировала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.

Как сообщалось ранее, 19 случаев Covid-19 выявлены среди работников мясоперерабатывающего предприятия Forevers. Адрес предприятия - ул. Гранита, 9а, где расположена и остановка 50-го автобуса.

Всем пассажирам, которые ездили на 50-м автобусе в указанные даты, рекомендуется следить за своим состоянием здоровья и в случае симптомов инфекции дыхательных путей оставаться дома, связаться с семейным врачом и решить вопрос о прохождении теста на Covid-19.

SPKC напоминает, что тесты на Covid-19 оплачивает государство даже при отсутствии симптомов заболевания.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back