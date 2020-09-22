В Одни Ворота: Футбольный клуб проиграл со счётом 0:37, решив соблюдать социальную дистанцию
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
- Сын звезды туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи болеет за "Торино", потому что этот клуб поддерживают его одноклассники.
- Матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между "Ригой" и "Тре Фиори" из Сан-Марино прерван из-за непогоды.
- Из-за сильного ветра и дождя в Юрмале были отменены встречи в рамках чемпионата Европы по пляжному волейболу.
- Вечный рекорд Сергея Бубки (6,14 м) был побит 20-летним шведом.
- Немецкий футбольный клуб проиграл со счетом 0:37, решив во время матча соблюдать социальную дистанцию.
- Блистательная игра Антона Худобина за "Даллас Старз" в финале Кубка Стэнли.
- Шансы "Денвера" на победу в финале западной конференции НБА и очередные страсти по Неймару.
Эти и другие новости обозреваем в программе "В Одни Ворота!" на радио SWH+!
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