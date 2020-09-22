Вт, 22.09.2020
Чем дальше от Беларуси находится государство, тем меньше оно понимает ситуацию. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
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  • В Одни Ворота: Футбольный клуб проиграл со счётом 0:37, решив соблюдать социальную дистанцию

В Одни Ворота: Футбольный клуб проиграл со счётом 0:37, решив соблюдать социальную дистанцию
Подкаст Radio SWH+

ФОТО: TVNET

Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.

Сегодня в выпуске:

  • Сын звезды туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи болеет за "Торино", потому что этот клуб поддерживают его одноклассники.
  • Матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между "Ригой" и "Тре Фиори" из Сан-Марино прерван из-за непогоды.
  • Из-за сильного ветра и дождя в Юрмале были отменены встречи в рамках чемпионата Европы по пляжному волейболу.
  • Вечный рекорд Сергея Бубки (6,14 м) был побит 20-летним шведом.
  • Немецкий футбольный клуб проиграл со счетом 0:37, решив во время матча соблюдать социальную дистанцию.
  • Блистательная игра Антона Худобина за "Даллас Старз" в финале Кубка Стэнли.
  • Шансы "Денвера" на победу в финале западной конференции НБА и очередные страсти по Неймару.

Эти и другие новости обозреваем в программе "В Одни Ворота!" на радио SWH+!

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