Covid-19 "со всех щелей" и "Новичок" из Латвии. Все, что вы могли пропустить 22 сентября

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Коронавирус
Вторник выдался тревожным. Covid-19 сегодня "со всех щелей" - школы, хоккей и даже пищевое предприятие. Рассказываем:
- За сутки в Латвии выявлено 34 новых случая Covid-19. Это крупнейшее число пациентов с 3 апреля.
- 24 заболевших - контактные лица (19 из них - работники одного предприятия), 8 заболевших вернулись из-за границы (Россия, Турция, США), еще у двух источник заражения выясняется.
- На мясоперерабатывающем предприятии Forevers зарегистрирована вспышка - символичных 19 случаев, но, вероятно будет больше. Однако, доставка продукции осуществляется как и прежде: еда безопасна для здоровья и заразиться Covid-19 через нее невозможно.
- Рижское "Динамо" отправится на 14-дневный карантин. В команде - как минимум 12 случаев. Похоже, "Динамо" пропустит минимум шесть матчей КХЛ.
- Несколько пассажиров с подтвержденным Covid-19 с 10 по 22 сентября ездили в Риге автобусом 50-го маршрута "TEC2 - ул. Абренес". Следите за здоровьем, если тоже там были!
- Covid-19 констатирован уже в пяти школах Латвии, одном вузе (Латвийском университете) и одном детском саду.
- В школах Риги на карантине находятся девять классов и несколько учителей.
- В Литве 45 новых случаев, в Эстонии - 36.
- В то же время заболеваемость Сovid-19 в Латвии в 15 раз ниже, чем в ЕС - примерно 5 случаев на 100 000 населения.
Другие события дня
- "Изобретатель отравляющего вещества "Новичок" живет в Латвии" и "выпил яд сам": так Путин обсуждал с Макроном отравление Навального. Макрон с Путиным не согласен.
- Песков заявил, что соратники Навального увезли важные улики.
- Генеральный прокурор о деле Ребенока: "Позвольте полиции выполнять свою работу". Она отчиталась и нового пока ничего не скажет, работают.
- 1000 разыскиваемым работникам Lidl обещают зарплату от 5,40 до 6 евро в час. За месяц можно заработать от 821 до 1104 евро до уплаты налогов.
- "Выдаются немедленно, в тот же день". После обострения ситуации в Беларуси Латвия выдала 89 виз.
- Не быстрее 30 км/час: в Агенскалнсе вводится зона с ограничением скорости.
- В Дурбе, возможно, облили алкоголем и подожгли мужчину. Задержаны двое.
- Исключенный из "Согласия" Домбровский задумался о создании новой политической силы.
- Мерзликин попал в сборную лучших новичков НХЛ.
- В Красноярском крае задержан Виссарион и другие лидеры его секты.
И еще немного...
- Напавший на сооснователя группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко Сергей Шукан получил 5 лет колонии.
- Регина Лочмеле-Лунева разводится с третьим мужем. Его фамилию не оставит.
- Михалков высказался о людях на протестах в Беларуси: "Это чистая компьютерная графика".
- Умерла мать Сильвестра Сталлоне.
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