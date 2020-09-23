Видео ⟩ Василиса Володина рассказала, что нас ждет в конце 2020 года

Известный российский астролог Василиса Володина опубликовала на своем YouTube-канале видео с прогнозом на конец 2020 года, который связывает все происходившее в начале года с его последними месяцами. Отставка правительства, коронавирус, экономика, курс доллара-евро, Беларусь и многое другое - все оставило свой след...
По словам Василисы Володиной, она знает, что окончания этого года многие ждут с нетерпением. И вот большая часть этого непростого, мятежного, сложного 2020-го уже позади - это были январь, апрель, июнь.
Астролог отметила, что самым важным периодом в конце года будет вторая половина ноября и декабрь, и напомнила, что судьбоносная особенность 2020 года в необычно большом количестве затмений.
А затмения - это всегда неожиданности, поворот событий в непредсказуемую сторону", - объяснила Василиса Володина.
Пересказывать слова астролога далее не видим смысла, если можно все услышать от нее самой на видео:
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