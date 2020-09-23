Видео ⟩ Василиса Володина рассказала, что нас ждет в конце 2020 года

По словам Василисы Володиной, она знает, что окончания этого года многие ждут с нетерпением. И вот большая часть этого непростого, мятежного, сложного 2020-го уже позади - это были январь, апрель, июнь.

Астролог отметила, что самым важным периодом в конце года будет вторая половина ноября и декабрь, и напомнила, что судьбоносная особенность 2020 года в необычно большом количестве затмений.

"Их уже было пять с декабря 2019 года, и еще нам предстоят два затмения - одно в конце ноября, а второе в середине декабря.

А затмения - это всегда неожиданности, поворот событий в непредсказуемую сторону", - объяснила Василиса Володина.

Пересказывать слова астролога далее не видим смысла, если можно все услышать от нее самой на видео: