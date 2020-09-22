Путин предложил российскую вакцину сотрудникам ООН

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22 сентября на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных наций - в этом году она проходит в 75-й раз - выступают президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин.

В связи с коронавирусом лидеры государств примут участие в работе дистанционно. Записи их обращений заранее передали в Генассамблею.

Президент ООН Владимир Путин впервые с 2015 года выступил на Генеральной ассамблее ООН

Говоря о пандемии коронавируса, он предсказал "долгое" восстановление мировой экономики и рост безработицы. И отдельно напомнил про российские инициативы "зеленых коридоров" для поставок товаров первой необходимости, в том числе в те страны, которые находятся под международными санкциями. Отдельно Путин тут же предложил "расчистить" мировую торговлю от "нелигитимных санкций", не уточняя, какие санкции и в отношении кого имеются в виду.

"В целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могла бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы", - заявил он.

Путин также пожаловался на "дефицит доброты и гуманизма" на "межгосударственном, официальном уровне", который, по его словам, нередко существует сейчас. "В здравоохранении, как в экономике, надо снимать ограничения", - подчеркнул он. И тут же заметил, что Россия оказывает много помощи другим странам, в том числе в области здравоохранения и борьбы с коронавирусом.

"Накопленный клинический опыт российских врачей позволил России первой в мире зарегистрировать вакцину Sputnik V, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность", - прорекламировал он российскую разработку.

Также президент РФ предложил бесплатно поставить российскую вакцину сотрудникам ООН:

"Россия готова оказать ООН всю необходимую помощь и предоставить организации бесплатную вакцину для вакцинации сотрудников", - сказал Путин.

Он также потребовал запрещения размещения оружия в космосе и продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок действия которого истекает в 2021 году. Россия, по его словам, предлагает на будущее заключить "юридически обязывающий международный документ о запрете на размещение оружия в космосе".

"Мы рассчитываем на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем. Добавлю, что уже с прошлого года Россия объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира - до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединенные Штаты Америки. Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнеров, ни от их союзников", - заявил он.

Путин также пообещал по окончании пандемии коронавируса провести встречу глав пяти ведущих мировых держав, членов Совета Безопасности ООН, которая позволит "подтвердить общие договоренности о безопасности". Он отдельно похвалил работу ООН и Совет Безопасности при этой организации и подчеркнул важность права вето в Совбезе ООН, которое имеют пять ядерных держав - победительниц во Второй мировой войне. Он заметил, что именно инструмент вето в Совбезе предотвращает конфликты, в том числе военные, между крупнейшими странами.

"Этот инструмент работает в отличие от печального опыта Лиги Наций", - заметил Путин.

Ранее в ООН в тот же день выступил президент США Дональд Трамп. Он обвинил Китай в распространении коронавируса и несоблюдении международных договоренностей и заявил, что США побеждают международный терроризм.

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