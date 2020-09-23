Ржавчина из крана и стрельба по облакам. Куда делась вода в Крыму?

В конце августа президент России Владимир Путин заявил, что вопрос водоснабжения Крыма "еще нужно дорешать".

В сентябре вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин поручил минприроды и Росгеологии "отправить своих представителей в Крым и провести геологические изыскательные работы", пишет "Коммерсант". После этого российские чиновники должны разработать "проект водоснабжения всего региона, а также Севастополя и Симферополя в приоритетном порядке".

Экстрим для крымского виноделия

От засухи пострадали не только простые крымчане, но и целые отрасли крымской экономики. Однако с 2014 года многие виды бизнеса уже постепенно адаптировались к хроническому дефициту воды.

Большинство местных фермеров, например, вырыли на своих участках скважины. Иначе развивать фермерское хозяйство и что-либо выращивать на полуострове почти невозможно.

Особые сложности - у виноделов. Выращиваемый в Крыму виноград преимущественно растет в естественных условиях. Туда не подведено даже капельное орошение, рассказывает крымский винодел Олег Репин. Поэтому, по его словам, влияние засухи на виноградные растения любой крымчанин может увидеть невооруженным взглядом.

"Нужно просто вспомнить, как растения выглядели в прошлые годы, и посмотреть, как они выглядят сейчас. Я уже много лет в отрасли и такого не припоминаю. Этот год действительно экстремальный", - говорит Репин.

Оценки опрошенных Би-би-си виноделов, насколько у них упал урожай в этом году, расходятся. Трое из четырех бизнесменов рассказали о падении урожая на 30%. Владелец компании Uppa Winery Павел Швец сообщил, что урожай в его хозяйстве упал на 50%.

Для авторского вина эти объемы падения отразятся на розничной цене за единицу продукции. "Мы поднимем цену эквивалентно объемам падения", - сказал Швец.

В Крыму все же остались отрасли экономики, которые практически не пострадали от засухи. В частности, для туризма нынешняя засуха пока проходит без последствий, считают опрошенные Русской службой Би-би-си владельцы отелей в Евпатории, Ялте и Севастополе. Би-би-си удалось связаться с четырьмя владельцами отелей.

В наиболее привлекательных для туристов регионах - на западе и юге Крыма, а также в Севастополе - водоснабжение конечных потребителей пока не ограничивали.

Впрочем, 19 сентября власти Алушты уже заявили, что в ночное время суток жители города и двух соседних приморских поселков будут получать воду со сниженным давлением. Графики подачи воды на южном берегу Крыма обещают не вводить как минимум до конца нынешнего года.

Как власти борются с дефицитом воды?