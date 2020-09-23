Ср, 23.09.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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За сутки в Латвии выявлено 12 новых случаев Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 12 новых случаев Covid-19, сделано 2733 теста, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Согласно информации SPKC, пять заболевших - контактные лица, еще у семи источник заражения выясняется.

С начала пандемии в Латвии сделано 301 818 тестов на Covid-19, заболели 1572 человека. На сегодняшний день 1248 человек выздоровели, а 36 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В больницах в настоящее время находятся девять пациентов с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.

 

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