За сутки в Латвии выявлено 12 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 12 новых случаев Covid-19, сделано 2733 теста, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Согласно информации SPKC, пять заболевших - контактные лица, еще у семи источник заражения выясняется.
С начала пандемии в Латвии сделано 301 818 тестов на Covid-19, заболели 1572 человека. На сегодняшний день 1248 человек выздоровели, а 36 человек скончались.
За прошедшие сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В больницах в настоящее время находятся девять пациентов с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!