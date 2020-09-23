За сутки в Латвии выявлено 12 новых случаев Covid-19

Согласно информации SPKC, пять заболевших - контактные лица, еще у семи источник заражения выясняется.

С начала пандемии в Латвии сделано 301 818 тестов на Covid-19, заболели 1572 человека. На сегодняшний день 1248 человек выздоровели, а 36 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В больницах в настоящее время находятся девять пациентов с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.