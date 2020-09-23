Ср, 23.09.2020
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Covid-19: в Эстонии - 57 новых случаев, в Литве - двое человек умерли

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

За последние сутки Covid-19 выявлен у 57 жителей Эстонии. В Литве зафиксировано еще 2 смерти от коронавируса, общее число умерших – 89.

Эстония

За последние сутки в Эстонии проанализировано 2374 теста на Covid-19, положительный результат дали 57 проб.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней повысилась до 33,71 случая на 100 000 жителей.

Литва

В Каунасской больнице Литовского университета медицинских наук скончалось еще два зараженных коронавирусом, сообщил в среду Национальный центр общественного здоровья Литвы.

Умершие входили в группу риска людей в возрасте 80-89 лет, страдали от сопутствующих заболеваний.

У одного из них "Covid-19" был выявлен 25 августа, у другого - 22 сентября.

Коронавирус в Литве уже унес жизни 89 человек.

Общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 3932.

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