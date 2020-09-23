Covid-19: в Эстонии - 57 новых случаев, в Литве - двое человек умерли

За последние сутки Covid-19 выявлен у 57 жителей Эстонии. В Литве зафиксировано еще 2 смерти от коронавируса, общее число умерших – 89.
Эстония
За последние сутки в Эстонии проанализировано 2374 теста на Covid-19, положительный результат дали 57 проб.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней повысилась до 33,71 случая на 100 000 жителей.
Литва
В Каунасской больнице Литовского университета медицинских наук скончалось еще два зараженных коронавирусом, сообщил в среду Национальный центр общественного здоровья Литвы.
Умершие входили в группу риска людей в возрасте 80-89 лет, страдали от сопутствующих заболеваний.
У одного из них "Covid-19" был выявлен 25 августа, у другого - 22 сентября.
Коронавирус в Литве уже унес жизни 89 человек.
Общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 3932.
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