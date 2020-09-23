В США умерли более 200 тысяч жителей, заболевших коронавирусом

Более 200 тысяч человек, заболевших Covid-19, умерли в США за последние почти восемь месяцев, об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на материалы университета Джонса Хопкинса.
Число умерших от коронавируса в США выше, чем в других странах. На втором месте в мире по уровню смертности находится Бразилия, где умерли более 137 тысяч человек.
Первый житель США умер от коронавируса 6 февраля, сообщает телеканал CNN. По его расчетам, каждый день в США в среднем умирали 858 человек.
По данным института показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета, коронавирусная инфекция стала второй главной причиной смертей в США после ишемической болезни сердца.
Всего в США с начала пандемии коронавирус выявили у более 6,8 миллиона человек.
По этому показателю страна занимает первое место в мире.
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