В США умерли более 200 тысяч жителей, заболевших коронавирусом

Число умерших от коронавируса в США выше, чем в других странах. На втором месте в мире по уровню смертности находится Бразилия, где умерли более 137 тысяч человек.

Первый житель США умер от коронавируса 6 февраля, сообщает телеканал CNN. По его расчетам, каждый день в США в среднем умирали 858 человек.

По данным института показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета, коронавирусная инфекция стала второй главной причиной смертей в США после ишемической болезни сердца.

Всего в США с начала пандемии коронавирус выявили у более 6,8 миллиона человек.

По этому показателю страна занимает первое место в мире.