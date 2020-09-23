"Никто никого не переманивает?" Команда Тутберидзе опубликовала переписку Рудковской и Загитовой

В сообщениях Рудковская рассказывает об открытии новых ледовых школ Плющенко и привлечении иностранных тренеров.

"Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждёт, и я тоже. Мы открыты и на связи", - написала продюсер. В ответ Загитова заявила, что останется у Тутберидзе. 1

ФОТО: скриншот instagram.com/teamtutberidze_

Команда Тутберидзе подписала скриншот словами: "Никто никого не переманивает?", отреагировав на слова Плющенко о том, что фигуристы из группы Тутберидзе самостоятельно решили перейти к нему в команду.

Позднее Рудковская подтвердила подлинность своей переписки с Алиной Загитовой, отметив, что сообщения вырваны из общего контекста.

"Алина не крепостная, она уже взрослая девочка, совершеннолетняя. С недавних пор ведущая на телевидении. Ни на каких соревнованиях в данный момент не заявлена. Какие вопросы? Жизнь только на фигурном катании не заканчивается, по крайней мере у меня", - заявила продюсер. 1

"У меня есть своя версия всех переписок, но я публиковать её точно никогда и нигде не буду, так как я законопослушный гражданин. Досадно, что есть такие безграмотные граждане, для которых законы не писаны. Надеюсь, статью 138 Уголовного Кодекса РФ штабу их юристы разъяснят. В перерывах между их тренировками", - цитирует Рудковскую "Спорт-Экспресс".

Напомним, перед новым сезоном из группы Тутберидзе в академию Плющенко перешли фигуристки Алёна Косторная, Александра Трусова, Вероника Жилина и тренер Сергей Розанов.

Загитова приостановила карьеру в 2019-м. Осенью она стала ведущей шоу "Ледниковый период" на Первом канале.