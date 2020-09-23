Объем иностранных инвестиций в этом году не вырастет

Она отметила, что иностранные инвесторы, как и все общество в целом, в настоящее время не знают, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, но приветствуют предпринятые правительством шаги за последние месяцы.

"Мы не знаем, что нам принесет осень, не знаем, когда будет разработана вакцина от Covid-19, поэтому инвесторы сейчас очень осторожны. Исследование о настроениях инвесторов, которое мы провели в прошлом году, показало, что около половины инвесторов не планировало увеличивать инвестиции. Интересно, что покажет такое же исследование в этом году", - сказала она.

Хотя есть инвесторы, которые планируют увеличивать инвестиции в ближайшие годы, нужно очень много работать над тем, чтобы удержать уже имеющихся инвесторов, параллельно думая о привлечении новых, особенно в условиях Covid-19, сказала Екабсоне.

"Я буду удивлена, если размер инвестиций в этом году существенно вырастет по сравнению с предыдущим годом, но не прогнозирую и резкого падения инвестиций. В настоящее время очень важно работать над тем, чтобы удержать имеющихся инвесторов и повысить их доверие к государству и правительству, параллельно думая о привлечении новых. Всем странам будут доступны средства для оздоровления экономики, и в этот момент будет очень большая конкуренция за привлечение инвесторов. Нам нужно предпринимать очень умные, решительные и основанные на фактах шаги, чтобы мы как можно быстрее вернулись к фазе более быстрого оздоровления", - подчеркнула руководитель СИИЛ.