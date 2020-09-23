Ср, 23.09.2020
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Пюре, драники и фри - что из картофеля наиболее вредно для худеющих (и вредно ли вообще)

ФОТО: unsplash.com/Monika Grabkowska

Многие во время процесса похудения исключают из своего рациона картофель. Справедливо ли? Рассказывает "Чемпионат". 

Польза картофеля

Как отмечает издание, в картофеле полно полезных компонентов.

Среди них:

  • витамин С (стимулирует иммунную систему, предотвращает разрушение тканей и играет важную роль в усвоении железа);
  • крахмал (своеобразный "натуральный энергетик");
  • калий (необходим для нормализации кровяного давления);
  • а еще фосфор, магний и кальций; 
  • В свою очередь, если употреблять в пищу молодой картофель с кожурой, есть шанс увеличить потребление клетчатки в два раза.

Многие считают, что клубни содержат пестициды, которые при превышении допустимой нормы отравляют организм. Это предположение - миф. 

Картофель и похудение

Еще один миф - употребление картофеля способствует набору лишнего веса. 

В 100 граммах содержится примерно 77 ккал: 2 грамма белка, 0,4 грамма жира и 16,3 грамма углеводов. Энергетическая ценность трех средних картофелин составит примерно 200 ккал, что запросто вписывается в суточную норму. Кроме того, за один подобный прием пищи организм получит 42 миллиграмма витамина С (примерно 70% дневной нормы). 

Картофель может помешать похудению только, если вы неправильно учитываете его калорийность. А важную роль играет способ приготовления"

Издание привело энергетическую ценность наиболее популярных блюд из картофеля (среднее значение на 100 г блюда):

  • отварной картофель - 82 ккал;
  • запеченный картофель (с каплей масла) - 97 ккал;
  • пюре (с молоком и маслом) - 110 ккал;
  • жареный картофель - 192 ккал;
  • драники - 190-220 ккал;
  • картофель фри - 240 ккал.

Вывод:

Калорийность некоторых блюд из данного овоща почти в три раза превышает его калорийность в чистом виде. Если злоупотреблять такими блюдами как картошка фри, то действительно есть шанс навредить организму. 

Худеете или нет - исключать картофель из рациона нет особой необходимости. Лучше просто обратить внимание на то, в каком виде его есть. Издание советует отдать предпочтение отварному или запеченному картофелю. 

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