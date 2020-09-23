Алексей Навальный выписан из клиники Charite

"Состояние пациента улучшилось настолько, что он был выписан из стационара. Алексей Навальный лечился в Charite 32 дня, из них 24 дня он находился в реанимации. Исходя из текущего состояния пациента, лечащие врачи считают, что его полное выздоровление возможно. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления", - говорится в заявлении на сайте клиники.

Как сообщалось, Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Пилот совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, Навальный в бессознательном состоянии был доставлен в омскую больницу с признаками отравления. 22 августа он был перевезен из России в Германию, где проходил лечение в клинике Charite.

2 сентября правительство Германии заявило, что есть неопровержимые доказательства того, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом, принадлежащим к группе "Новичок". Этот вывод также подтвердили в лабораториях Франции и Швеции.

Между тем российские власти продолжают настаивать на отсутствии в случившемся с Навальным оснований для возбуждения уголовного дела.