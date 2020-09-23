"Денег не хватило, пришлось доплачивать рукой". Жена Карпина показала подарок от мужа

Дарья Карпина, супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, у себя в Instagram показала подарок, сделанный мужем.
На фотографии не видно левой руки Дарьи, поэтому жена Карпина решила пошутить, что доплачивать пришлось частью тела.
"На машину денег не хватило, пришлось доплачивать левой рукой. Спасибо, любимый", - написала Дарья.
51-летний Карпин, который воспитывает с супругой двух дочерей, подарил жене автомобиль Kia K5. Валерий и Дарья вместе в браке с 2017 года.
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