Левитс выступил в ООН: "Я хочу, чтобы Латвия стала глобальным образцом для подражания"

Как сообщили в президентской канцелярии, Левитс выразил поддержку призыву генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша строить инклюзивный и устойчивый мир. Будучи членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), Латвия готова и в дальнейшем активно выступать за достижение более высокого уровня устойчивости перед различными потрясениями.

"Осуществление целей в области устойчивого развития и Парижского соглашения должно оставаться в центре наших усилий по восстановлению. Для более быстрого восстановления потребуется эффективное управление и уважение прав человека и гендерного равенства", - сказал Левитс.

"Я убежден, что более качественное восстановление означает экологичное, цифровое и инклюзивное восстановление. Нам срочно необходимо активизировать наши усилия по решению вопросов, связанных с изменениями климата, утратой биоразнообразия и защитой окружающей среды. Мы должны внедрять модели более рационального потребления и производства", - указал президент.

Он напомнил, что Латвия присоединилась к группе государств по борьбе с загрязнением морской среды пластиком, готова работать вместе над решением этой проблемы и делиться опытом региона Балтийского моря.

Левитс отметил, что во время пандемии Латвия быстро внедрила цифровые решения и инструменты, чтобы продолжить обучение и все демократические процессы удаленно. Она была одной из первых стран, разработавших национальное мобильное приложение StopCovid и внедривших систему электронного парламента, когда парламент может полностью функционировать удаленно.

Переход на цифровые технологии также означает, что нужно проявлять еще большую осторожность при сборе и использовании данных, особенно в отношении конфиденциальности. Когда правительства, международные компании и другие организации собирают о человеке информации в цифровом формате больше, чем он или она об этом знают, это создает значительную угрозу личной свободе. Это также делает человека более уязвимым для манипуляций, сказал президент.

"Цифровое отслеживание и профилирование, которых очень трудно избежать, ставят под угрозу фундаментальную свободу человека. Это серьезный вызов для общества. Я считаю, что, урегулировав законодательную базу и инвестируя в технологии, учитывающие принцип уважения частной жизни, мы можем создавать ориентированные на человека технологии, обладающие гораздо большим потенциалом. Нам всем необходимо вместе решать эту задачу на национальном, региональном и глобальном уровнях при полном уважении основных прав и свобод человека", - сказал Левитс.

"Я хочу, чтобы Латвия стала глобальным образцом для подражания в области ориентированной на человека многоязычной цифровой экономики, чтобы поддерживать развивающиеся экономики в их переходе на цифровые технологии, в то же время разрабатывать цифровые стандарты, способствующие соблюдению конфиденциальности, и внедрять их на международном уровне", - отметил президент.