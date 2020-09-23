Ср, 23.09.2020
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Алексей Навальный

Латвия может поддержать соглашение ЕС о единых ограничениях из-за Covid-19

Кришьянис Кариньш

ФОТО: LETA

Если страны Европейского союза (ЕС) сумеют договориться о единых ограничениях из-за Covid-19, Латвия может на них согласиться, но при принятии решения выше всего будут ставиться интересы латвийцев, сказал в передаче Rīta panorāma на LTV премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что правительство при принятии решений по ограничениям из-за Covid-19 будет руководствоваться рекомендациями эпидемиологов - если они будут рекомендовать усилить или ослабить ограничения, правительство так и сделает.

Что касается введения единых ограничений в масштабах всего ЕС, то, по словам Кариньша, пока это только политические заявления. Если же вся Европа сумеет договориться об общих мерах, Латвия может к ним присоединиться, но при этом в первую очередь будут учитываться интересы своего населения.

Премьер отметил, что перед правительством также стоит актуальный вопрос, как помочь местной туристической отрасли пережить предстоящую зиму. По словам премьера, хотя работающие в отрасли переходят на работу в другие сферы и благодаря этому уменьшается безработица из-за Covid-19, остаются проблемы содержания туристической инфраструктуры.

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