Айжан Байзакова - чемпионка по таэквондо и скандальная модель, которую ненавидит пол-Казахстана

Айжан начала заниматься спортом в шесть лет - она кандидат в мастера спорта, обладательница чёрного пояса по таэквондо, чемпионка Казахстана (2009) и победительница городского чемпионата в Алма-Ате (2011).

Девушка успешно совмещала спорт и учёбу в Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова. Именно там она получила диплом по специальности "режиссёр научно-популярного кино".

В 2010 году Айжан Байзакова дебютировала на экране, снявшись в роли Гуки в телесериале "Жаным". Сегодня на счету 25-летней красавицы несколько ролей в казахстанских фильмах, но известна она не как актриса и даже не как спортсменка.

Айжан Байзакова популярна как откровенный, скандальный и самоуверенный блогер в Instagram. Девушка не стесняется выражений и полуобнажённых горячих фото. На её страницу подписаны больше 2 миллионов человек.

Бывшая спортсменка прекрасно знает, что в родном Казахстане к ней относятся противоречиво, но в каком-то смысле она даже гордится таким отношением.

"Как я живу с тем, что пол-Казахстана меня ненавидит? Да прекрасно я с этим живу. Когда я вижу что-то более вечное, чем слова, зачем я буду заморачиваться о том, кто меня не любит и что обо мне говорят? Я буду продолжать наслаждаться каждой секундой и бесить вас", - написала Айжан в своём Instagram.

Не знаем, как в Казахстане, но в Латвии не за что ненавидеть Айжан. Девушка имеет полное право публиковать те фотографии, которые считает нужными, а мы имеем такое же право ставить или не ставить лайки, подписываться или возмущаться. Выбор за вами!