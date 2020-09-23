Первое заседание новой Рижской думы созвано 2 октября

Глава Рижской городской избирательной комиссии Юрис Кокинс после встречи с представителями будущих фракций новой думы сообщил агентству LETA, что в следующую пятницу состоится заседание думы, на котором будут избраны комиссия для подсчета голосов и председатель Рижской думы.

После этого полномочия Кокинса по организации созыва думы завершатся, и дальнейшую повестку дня будут определять новоизбранные депутаты.

Как сообщалось, после двухнедельных переговоров 10 сентября новая коалиция Рижской думы достигла соглашения по договору о сотрудничестве.

Кандидат коалиции на пост мэра Риги Мартиньш Стакис ("Для развития/Зa!"/"Прогрессивные") сообщил, что новая коалиция договорилась о девяти основных направлениях сотрудничества - хорошее управление, качественное образование без очередей в детские сады, качественное культурное предложение, улучшение мобильности и план обновления инфраструктуры, комфортная городская среда, амбициозные цели в вопросах защиты окружающей среды, новые предложения по жилищной политике, развитие социальной защиты, экономическое развитие и привлечение инвестиций.

Договоренности о формировании коалиции в Рижской думе после досрочных выборов достигли четыре политические силы - объединение партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные", Новая консервативная партия, список национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийского объединения регионов и объединение партий "Новое Единство".

У коалиции в Рижской думе будет 39 мандатов из 60.