Фото ⟩ С тросом и пивными закусками: как спасали собаку, упавшую в яму глубиной 9 метров

Группа горных велосипедистов на дороге на природной тропе в Северной Каролине заметила собаку, застрявшую в яме глубиной 9 метров. Как пишет Associated Press, потребовались соленые закуски и пара ремней, чтобы вытащить животное.
Велосипедисты проехали около 80 километров, когда встретили собаку, которая, по всей видимости, провела в яме несколько дней.
Велосипедисты вызвали подмогу и более километра вели спасателей до места, где находилось животное. С помощью тросов они спустились в яму, а с помощью пивных закусок - вяленой говядины - приманили собаку.
Согласно словам спасателей, собака не пострадала, но она голодала и была обезвожена.
Животное доставили в ближайшую ветеринарную клинику, чтобы провести медицинскую проверку. Собаку назвали Синкер (с англ. - "Грузило").
Ветеринары сообщили, что у собаки не было ошейника и микрочипа. Если хозяев найти не удастся, то животное можно будет приютить.
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