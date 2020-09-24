Фото ⟩ С тросом и пивными закусками: как спасали собаку, упавшую в яму глубиной 9 метров

Велосипедисты проехали около 80 километров, когда встретили собаку, которая, по всей видимости, провела в яме несколько дней.

Велосипедисты вызвали подмогу и более километра вели спасателей до места, где находилось животное. С помощью тросов они спустились в яму, а с помощью пивных закусок - вяленой говядины - приманили собаку.

Согласно словам спасателей, собака не пострадала, но она голодала и была обезвожена.

Животное доставили в ближайшую ветеринарную клинику, чтобы провести медицинскую проверку. Собаку назвали Синкер (с англ. - "Грузило").

Ветеринары сообщили, что у собаки не было ошейника и микрочипа. Если хозяев найти не удастся, то животное можно будет приютить.