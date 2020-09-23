Ср, 23.09.2020
Нам, обществу, нужно выполнять свое - самоизоляцию для тех, к кому она относится, дистанцирование, где это возможно, гигиена, дезинфекция и маски. Covid-19 - не шутка и не выдумка. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

В Балвском крае автомобиль столкнулся с лосем: погибла женщина

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Утром в среду, 23 сентября, в результате столкновения автомобиля с лосем в Балвском крае погибла женщина.

Столкновение автомобиля Volkswagen Golf с лесным животным - лосем - произошло в 9:30 в волости Кубулу на дороге Балви - Гулбене. На месте происшествия погибла водитель автомобиля, женщина 1959 года рождения.

Пассажир, мужчина 1953 года рождения, в бессознательном состоянии был доставлен в ближайшее медучреждение.

Начат уголовный процесс, обстоятельства произошедшего выясняются.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back