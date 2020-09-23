В Балвском крае автомобиль столкнулся с лосем: погибла женщина

Столкновение автомобиля Volkswagen Golf с лесным животным - лосем - произошло в 9:30 в волости Кубулу на дороге Балви - Гулбене. На месте происшествия погибла водитель автомобиля, женщина 1959 года рождения.

Пассажир, мужчина 1953 года рождения, в бессознательном состоянии был доставлен в ближайшее медучреждение.

Начат уголовный процесс, обстоятельства произошедшего выясняются.