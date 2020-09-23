В странах Балтии наибольшее стремление к накоплению проявляют жители Эстонии

Как сообщила пресс-служба банка, чаще всего люди копят на неожиданные расходы и на крупные цели, но считается важным также копить на пенсию и финансовую поддержку детей.

"Готовность к сбережению и реальные привычки накопления значительно улучшились за несколько последних лет. Люди начали регулярнее откладывать, суммы увеличились. Почти каждый второй человек регулярно откладывает деньги. Общее правило: чем выше доход на члена семьи, тем больше доля дохода, идущая на накопление", - пояснила руководитель Института финансов Swedbank в Эстонии Мари-Лийз Яэгер.

Во всех трех странах Балтии большинство респондентов сожалеет о том, что не начали копить раньше. Почти треть жителей Эстонии и Латвии сожалеют, что не смогли накопить больше и не начали копить раньше.

Опрос был проведён компанией "Spinter Research" в странах Балтии в июне этого года по заказу Института финансов "Swedbank".