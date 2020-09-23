Остапенко вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Матч завершился при счёте 2:6, 6:4, 4:2 так как Бертенс снялась из-за травмы.

Теннисистки провели на корте 2 часа. За это время Остапенко один раз подала навылет, реализовала пять брейк-пойнтов и допустила семь двойных ошибок. Бертенс, которая занимает восьмое место в мировом рейтинге, сделала три эйса, пять брейков и четыре раза ошиблась при подаче. Счёт личных встреч стал равным - 2:2.

За выход в 1/4 финала Остапенко заработала 60 рейтинговых очков. В следующем раунде латвийскую тенниситку ждёт встреча с японкой Нао Хабино, которая занимает 84-е место в мировом рейтинге.

В Страсбурге Остапенко также принимает участие в парных соревнованиях вместе с канадкой Габриэлой Дабровски. В четверг, 24 сентября, их ожидает матч за выход в финал турнира, а их соперницами станет ямайско-американский дуэт Хэйли Картер/Луиза Стефани.

Видео: Лучшие моменты матча Алёна Остапенко - Кики Бертенс