Ищут замначальника Службы финансовой разведки. Зарплату обещают до 5000 евро на руки

В объявлении указано, что кандидат должен иметь степень магистра социальных наук, отвечать требованиям Закона о гостайне и иметь хотя бы двухлетний опыт по управлению коллективом. Кроме того, необходимо знание английского и русского языка на уровне С1, а знание других языков считается преимуществом.

В обязанности сотрудника будет входить обеспечение основных функций Службы финансовой разведки, координация и организация работы подотчетных отделов и надзор за ней, а также другая работа.

Размер зарплаты - от 4 до 5 тысяч евро в месяц до уплаты налогов.

Заявки принимаются до 1 октября.

Напомним, руководителем Службы финансовой разведки является Илзе Знотиня.