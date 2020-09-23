Протесты против инаугурации Лукашенко: в Минске силовики пустили в ход водометы

В среду, 23 сентября, жители Беларуси вышли на улицы городов, протестуя против инаугурации Александра Лукашенко. Как сообщает Tut.by, в столице у стелы "Минск - город герой" произошли столкновения - силовики начали разгонять митингующих водометами.
По информиции "Еврорадио", силовики оттеснили протестующих от стелы, те разделились на две группы.
"Радио Свобода" сообщает, что там находилось около пяти тысяч человек.
Сегодня многие протестующие пришли к стеле в коронах. pic.twitter.com/vLzHJjVDct— TUT.BY (@tutby) September 23, 2020
В итоге были задержаны десятки людей, причем задерживали их очень жестко - есть раненые, которым требуется медицинская помощь.
Акции протеста проходят и в других городах Беларуси.
Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске. На ней собралось несколько сотен человек. Там находились высшие чиновники, члены парламента, руководители государственных организаций и СМИ, деятели науки, культуры и спорта.
О церемонии инаугурации не объявляли заранее. Ее не транслировали по телевидению и радио, хотя это предусмотрено законом. Кадры церемонии показали по белорусским каналам уже после инаугурации.
Силовики задержали мужчину. Рядом — женщина с разбитой головой. Видео: @svaboda pic.twitter.com/03n5BMOTMe— МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 23, 2020
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