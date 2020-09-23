Протесты против инаугурации Лукашенко: в Минске силовики пустили в ход водометы

По информиции "Еврорадио", силовики оттеснили протестующих от стелы, те разделились на две группы.

"Радио Свобода" сообщает, что там находилось около пяти тысяч человек.

Сегодня многие протестующие пришли к стеле в коронах. pic.twitter.com/vLzHJjVDct — TUT.BY (@tutby) September 23, 2020

В итоге были задержаны десятки людей, причем задерживали их очень жестко - есть раненые, которым требуется медицинская помощь.

Акции протеста проходят и в других городах Беларуси.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске. На ней собралось несколько сотен человек. Там находились высшие чиновники, члены парламента, руководители государственных организаций и СМИ, деятели науки, культуры и спорта.

О церемонии инаугурации не объявляли заранее. Ее не транслировали по телевидению и радио, хотя это предусмотрено законом. Кадры церемонии показали по белорусским каналам уже после инаугурации.

Силовики задержали мужчину. Рядом — женщина с разбитой головой. Видео: @svaboda pic.twitter.com/03n5BMOTMe — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 23, 2020