Ср, 23.09.2020
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Протесты против инаугурации Лукашенко: в Минске силовики пустили в ход водометы

ФОТО: Reuters/ScanPix

В среду, 23 сентября, жители Беларуси вышли на улицы городов, протестуя против инаугурации Александра Лукашенко. Как сообщает Tut.by, в столице у стелы "Минск - город герой" произошли столкновения - силовики начали разгонять митингующих водометами.

По информиции "Еврорадио", силовики оттеснили протестующих от стелы, те разделились на две группы. 

"Радио Свобода" сообщает, что там находилось около пяти тысяч человек. 

В итоге были задержаны десятки людей, причем задерживали их очень жестко - есть раненые, которым требуется медицинская помощь.

Акции протеста проходят и в других городах Беларуси.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске. На ней собралось несколько сотен человек. Там находились высшие чиновники, члены парламента, руководители государственных организаций и СМИ, деятели науки, культуры и спорта.

О церемонии инаугурации не объявляли заранее. Ее не транслировали по телевидению и радио, хотя это предусмотрено законом. Кадры церемонии показали по белорусским каналам уже после инаугурации.

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