"Там была куча мертвых птиц". Массовая смерть голубей от голода на чердаке в Болдерае

Местная жительница заметила, что в доме заблокированы чердачные окна и в них с внешней стороны бьются голуби, пытающиеся помочь застрявшим внутри собратьям. На место событий прибыли представители общества Drauga spārns, муниципальная полиция и ловцы птиц из ветеринарной клиники Dr. Beinerta.

Были начаты работы по спасению птиц, оказалось, что чердак полон голубей, многие из которых уже погибли, а другие - очень ослабли. У птиц не было возможности вылететь наружу, кроме того, у них не было ни воды, ни еды.

"Тот, кто это сделал, без сомнения, осознавал, что делает это, чтобы птицы погибли", - рассказал ветеринар Янис Бейнертс.

Жительница считает, что в Rīgas namu pārvaldnieks на голубей пожаловался сосед. До этого птицы, обитавшие на чердаке годами, никому не мешали.

В свою очередь муниципальное предприятие ищет виновных, которые оставили птиц на верную смерть.

"Сейчас на предприятии начата служебная проверка, чтобы выяснить, кто и в какой момент принимал решения и какова ответственность наших работников", - рассказал представитель RNP Кристс Лейшкалнс.

Полиция завела дело по факту жестокого обращения с животными.

Смотрите сюжет на латышском языке: