Инаугурация Лукашенко и выписка Навального. Все, что вы могли пропустить 23 сентября

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Коронавирус:
- За сутки в Латвии выявлено 12 новых случаев Covid-19.
- Новые случаи Covid-19 выявлены в Риге и Даугавпилсе, а также в Кулдигском и Олайнском краях.
- Forevers: новых случаев заражения Covid-19 на предприятии не обнаружено.
- Covid-19: в Эстонии - 57 новых случаев, в Литве - двое человек умерли.
- В США умерли более 200 тысяч жителей, заболевших коронавирусом.
- Covid-19 продолжает атаковать КХЛ.
Другие события дня:
- Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Инаугурация прошла тайно.
- Убийство Ребенока: полиция обратилась за помощью к жителям.
- Навальный выписан из клиники Charite. Он рассказал о планах по реабилитации.
- Химик из Латвии прокомментировал слова Путина о "латвийском следе" в отравлении Навального: это невозможно.
- Латвия, Германия и Словакия не признали Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
- Протесты против инаугурации Лукашенко: в Минске силовики пустили в ход водометы.
- Российский фрегат получил пробоину при столкновении с контейнеровозом у берегов Дании.
- С аукциона продают машину и оружие "крайбанковца" Бондарса.
- Домбровского в партии называли "Принцессой". Как "Согласие" публично полоскало грязное белье.
- "Там была куча мертвых птиц". Массовая смерть голубей от голода на чердаке в Болдерае.
- Лето пока держится! На 13 станциях по всей Латвии были побиты рекорды тепла.
- Ищут замначальника Службы финансовой разведки. Зарплату обещают до 5000 евро на руки.
- В Балвском крае автомобиль столкнулся с лосем: погибла женщина.
- Воры разработали хитроумную схему: машину обокрали, пока водитель менял проколотую шину.
- В день смерти Тесака в его камере не работало видеонаблюдение.
- Левитс выступил в ООН: "Я хочу, чтобы Латвия стала глобальным образцом для подражания".
- СМИ: Следы смертельной кибератаки в немецкой больнице ведут в Россию.
Новости из мира звезд и шоу-бизнеса:
- Пианистку из Латвии в Италии неожиданно приговорили к 12 месяцам лишения свободы: она проехала без билета.
- Меган Маркл и принц Гарри вошли в топ-100 самых влиятельных людей мира.
- Спустя 40 лет после преступления убийца Джона Леннона впервые извинился перед Йоко Оно.
- "Я счастлива": Лиза Арзамасова впервые рассказала об отношениях с Ильей Авербухом.
Главное в спорте:
- КХЛ предложила рижскому "Динамо" играть с хоккеистами "Риги". Основной состав команды находится на карантине.
- Остапенко вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге.
- Российская фигуристка рассказала, как хотела удалить рёбра и изменить внешность.
- В Швейцарии молния ударила по футбольному полю во время игры: ранены 14 подростков.
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