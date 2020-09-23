Ср, 23.09.2020
Нам, обществу, нужно выполнять свое - самоизоляцию для тех, к кому она относится, дистанцирование, где это возможно, гигиена, дезинфекция и маски. Covid-19 - не шутка и не выдумка. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Инаугурация Лукашенко и выписка Навального. Все, что вы могли пропустить 23 сентября

ФОТО: TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня. 

Коронавирус:

  • За сутки в Латвии выявлено 12 новых случаев Covid-19.
  • Новые случаи Covid-19 выявлены в Риге и Даугавпилсе, а также в Кулдигском и Олайнском краях.
  • Forevers: новых случаев заражения Covid-19 на предприятии не обнаружено.
  • Covid-19: в Эстонии - 57 новых случаев, в Литве - двое человек умерли.
  • В США умерли более 200 тысяч жителей, заболевших коронавирусом.
  • Covid-19 продолжает атаковать КХЛ.

Другие события дня:

  • Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Инаугурация прошла тайно.
  • Убийство Ребенока: полиция обратилась за помощью к жителям.
  • Навальный выписан из клиники Charite. Он рассказал о планах по реабилитации.
  • Химик из Латвии прокомментировал слова Путина о "латвийском следе" в отравлении Навального: это невозможно.
  • Латвия, Германия и Словакия не признали Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
  • Протесты против инаугурации Лукашенко: в Минске силовики пустили в ход водометы.
  • Российский фрегат получил пробоину при столкновении с контейнеровозом у берегов Дании.
  • С аукциона продают машину и оружие "крайбанковца" Бондарса.
  • Домбровского в партии называли "Принцессой". Как "Согласие" публично полоскало грязное белье.
  • "Там была куча мертвых птиц". Массовая смерть голубей от голода на чердаке в Болдерае.
  • Лето пока держится! На 13 станциях по всей Латвии были побиты рекорды тепла.
  • Ищут замначальника Службы финансовой разведки. Зарплату обещают до 5000 евро на руки.
  • В Балвском крае автомобиль столкнулся с лосем: погибла женщина.
  • Воры разработали хитроумную схему: машину обокрали, пока водитель менял проколотую шину.
  • В день смерти Тесака в его камере не работало видеонаблюдение.
  • Левитс выступил в ООН: "Я хочу, чтобы Латвия стала глобальным образцом для подражания".
  • СМИ: Следы смертельной кибератаки в немецкой больнице ведут в Россию.

Новости из мира звезд и шоу-бизнеса:

  • Пианистку из Латвии в Италии неожиданно приговорили к 12 месяцам лишения свободы: она проехала без билета.
  • Меган Маркл и принц Гарри вошли в топ-100 самых влиятельных людей мира.
  • Спустя 40 лет после преступления убийца Джона Леннона впервые извинился перед Йоко Оно.
  • "Я счастлива": Лиза Арзамасова впервые рассказала об отношениях с Ильей Авербухом.

Главное в спорте:

  • КХЛ предложила рижскому "Динамо" играть с хоккеистами "Риги". Основной состав команды находится на карантине.
  • Остапенко вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге.
  • Российская фигуристка рассказала, как хотела удалить рёбра и изменить внешность.
  • В Швейцарии молния ударила по футбольному полю во время игры: ранены 14 подростков.

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