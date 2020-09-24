ФОТО ⟩ Бриедис прибыл в Мюнхен, где пройдёт финал суперсерии бокса

Соперником 35-летнего Бриедиса в решающем поединке в первоя тяжёлой весовой категории (до 90,7 кг) станет 34-летний кубинец Юниер Дортикос.

На кону поединка будет сразу три титула - чемпионский пояс IBF, пояс журнала The Ring и специальный трофей WBSS - Кубок Мохаммеда Али.

Бриедис за свою профессиональную карьеру одержал 26 побед, 19 из которых нокаутом, и потерпел одно поражение - в полуфинале первого сезона WBSS в Риге он проиграл украинцу Александру Усику. Дортикос одержал 26 побед, 24 из которых нокаутом, и также потерпел одно поражение - во втором полуфинале первого сезона WBSS он проиграл россиянину Мурату Гассиеву.

"Наконец день боя уже совсем близко. Если честно, не могу дождаться субботы. Как обычно, я постараюсь сделать всё как можно лучше, чтобы добиться результата и привезти домой трофеи", - цитирует Бриедиса официальный сайт суперсерии.

Изначально бой был запланирован на 21 марта в Риге, но в связи с распространением Covid-19 его отложили на 16 мая. Затем был отложен и запланированный на 16 мая бой. На прошлой неделе выяснилось, что поединок Бриедиса и Дортикоса состоится 26 сентября в Мюнхене.

Решающий поединок Всемирной боксёрской суперсерии состоится в телевизионной студии Plazamedia Broadcasting Center, однако присутствовать лично зрители на поединке не смогут. Ожидается, что Бриедис и Дортикос выйдут на ринг примерно в полночь по латвийскому времени.