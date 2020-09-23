Шоссе Рига - Таллинн сделают "умнее" за 2,6 миллиона евро

Шоссейные департаменты Эстонии и Латвии приступают к совместному проекту стоимостью 2,6 млн евро, который направлен на то, чтобы сделать движение по международной трассе более безопасным и равномерным, позволив сэкономить время поездки.
В рамках проекта в период 2020–2022 на трассе Таллинн-Тарту-Лухамаа-Рига на участках в Эстонии и Латвии построят различные решения в области интеллектуальной транспортной системы (ITS) для управления движением и оповещения водителей, сообщил департамент шоссейных дорог.
"Построенная в рамках проекта система динамического управления движения и оповещения водителей придаст участкам шоссе 2+2 необходимую гибкость, которая позволит использовать соответствующие погодным и дорожным условиям ограничения движения, а зимой при благоприятных условиях позволит разрешать более высокую скорость движения, до 110 километров в час, что приведет к существенной экономии времени в поездках", - сказал директор по развитию интеллектуальных транспортных систем департамента шоссейных дорог Эстонии Кристьян Дуубас.
С помощью дорожных знаков с меняющейся информацией будет обеспечено информирование водителей в опасных ситуациях и при появлении препятствий на дороге. Эти знаки будут хорошо заметными и позволят владельцу шоссе наиболее безопасным образом общаться с водителями, вовремя и в нужном месте передавая им необходимую информацию.
Ведомства также составят в сотрудничестве проактивный трансграничный план организации движения, чтобы международное движение было и в сложных условиях максимально равномерным.
Проект финансируется на средства ЕС программой Центрального Балтийского моря Interreg, с которой 1 июля заключили договор о финансировании. Проект будет продолжаться до ноября 2022 года. ЕС покроет 81 процент стоимости проекта.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!