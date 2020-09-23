Соцсети гудят: в Иманте полиция "пристала" к пенсионерке с яблоками. Комментарий стражей порядка

Оказалось, что о действиях женщины сообщил местный житель, и полиция на это сообщение отреагировала.

Как рассказал представитель муниципальной полиции Риги Том Садовскис, в среду стражи порядка получили вызов от жителя, который сообщил, что в Иманте у торгового центра ведется уличная торговля без согласования.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка встретили женщину в возрасте, которая продавала небольшое количество яблок и пару букетов цветов. Принимая во внимание, что нарушение было формальным и ущерб своими действиями женщина никому нанести не могла, полицейские признали нарушение малозначительным и решили, что основания возбуждать административный процесс нет.

Поэтому они объяснили пенсионерке, как получить разрешение на уличную торговлю, и позволили ей уйти. 19

Такие вызовы полиция получает всего пару раз в год, однако, принимая во внимание, что нарушение формальное и малозначительное, штрафы за это обычно не применяют. Регулирование, предусматривающее согласование, скорее установлено для коммерсантов, которым уличная торговля обеспечивает часть оборота,

а не для пенсионеров, которые продают пару килограммов выращенных в собственном саду фруктов или изделия ручной работы. 19