Видео ⟩ "Давай ко мне запрыгивай!". Протестующий рассказал, как таксист спас его от силовиков

На видео, опубликованном "Еврорадио", видно, что мужчина, убегая от силовиков, запрыгнул в белое такси, после чего водитель сорвался с места, избежал столкновения с машиной, выехал на встречную полосу, объехал другие автомобили и скрылся.

Таксист спасает протестующего от погони. Это не сцена из боевика, просто обычный вечер в Минске pic.twitter.com/XbIC2ZxscP — Чай з варэннем (@belteanews) September 23, 2020

Как пишет "Медуза", пользователи соцсетей одобрили действия водителя. Например, пародийный Twitter "Грустный Коленька", якобы ведущийся от имени сына Лукашенко Николая, поставил таксисту пять звезд и предложил пост министра транспорта.

5 звёзд и пост министра транспорта водителю Яндекс такси. — Грустный Коленька (@sadmikalai) September 23, 2020

Таксист только 5 звезд из гта заработал пока. — Eugene (@dvenashka) September 23, 2020

Даже на небе нет столько звёзд, сколько заслужил этот таксист pic.twitter.com/loo8rRvNKZ — #MDK (@mudakoff) September 23, 2020

Тот самый пассажир связался с Tut.by и рассказал о произошедшем. Парень оказался студентом одного из вузов Минска, ему 18 лет. Он находился вместе с протестующими в одном из центральных районов города.

Молодой человек рассказал, что, когда приехали силовики, все бросились прятаться во дворах. Он подбежал к одному открытому подъезду и держал дверь для других людей. Парень не заметил, как из-за угла дома выскочили силовики и побежали к ним. Он рванул в сторону, за ним последовали силовики.

"Это были секунды: бегу - сзади силовик, впереди, на газоне, - еще один. Я в сторону, к дороге. Слышу, мне кто-то кричит: "Давай ко мне запрыгивай!". Это и был тот самый таксист, - рассказывает парень.

По словам пассажира такси, в машине было открыто окно и силовики пытались добраться до водителя, ударили по автомобилю дубинкой, но таксиста это не остановило.

"Варианта выехать на встречку не было, поэтому таксист поехал по обочине", - поделился спасенный пассажир.

Скрывшись от силовиков, такси некоторое время еще ездило по городу, но погони за ним не было. Затем водитель высадил пассажира. У машины был поврежден бампер и разбито боковое стекло.

После всего произошедшего парень очень хочет найти водителя такси, чтобы возместить ему причиненный ущерб.