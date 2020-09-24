Видео ⟩ "Давай ко мне запрыгивай!". Протестующий рассказал, как таксист спас его от силовиков
В среду, 23 сентября, в Беларуси прошли акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко. В Минске на улицы вышли более пяти тысяч человек, силовики для разгона протестующих пустили в ход дубинки и водометы. Однако одним из героев дня стал водитель "Яндекс.Такси", который помог протестующему уйти от погони.
На видео, опубликованном "Еврорадио", видно, что мужчина, убегая от силовиков, запрыгнул в белое такси, после чего водитель сорвался с места, избежал столкновения с машиной, выехал на встречную полосу, объехал другие автомобили и скрылся.
Таксист спасает протестующего от погони. Это не сцена из боевика, просто обычный вечер в Минске pic.twitter.com/XbIC2ZxscP— Чай з варэннем (@belteanews) September 23, 2020
Как пишет "Медуза", пользователи соцсетей одобрили действия водителя. Например, пародийный Twitter "Грустный Коленька", якобы ведущийся от имени сына Лукашенко Николая, поставил таксисту пять звезд и предложил пост министра транспорта.
5 звёзд и пост министра транспорта водителю Яндекс такси.— Грустный Коленька (@sadmikalai) September 23, 2020
Таксист только 5 звезд из гта заработал пока.— Eugene (@dvenashka) September 23, 2020
Даже на небе нет столько звёзд, сколько заслужил этот таксист pic.twitter.com/loo8rRvNKZ— #MDK (@mudakoff) September 23, 2020
Тот самый пассажир связался с Tut.by и рассказал о произошедшем. Парень оказался студентом одного из вузов Минска, ему 18 лет. Он находился вместе с протестующими в одном из центральных районов города.
Молодой человек рассказал, что, когда приехали силовики, все бросились прятаться во дворах. Он подбежал к одному открытому подъезду и держал дверь для других людей. Парень не заметил, как из-за угла дома выскочили силовики и побежали к ним. Он рванул в сторону, за ним последовали силовики.
"Это были секунды: бегу - сзади силовик, впереди, на газоне, - еще один. Я в сторону, к дороге. Слышу, мне кто-то кричит: "Давай ко мне запрыгивай!". Это и был тот самый таксист, - рассказывает парень.
По словам пассажира такси, в машине было открыто окно и силовики пытались добраться до водителя, ударили по автомобилю дубинкой, но таксиста это не остановило.
"Варианта выехать на встречку не было, поэтому таксист поехал по обочине", - поделился спасенный пассажир.
Скрывшись от силовиков, такси некоторое время еще ездило по городу, но погони за ним не было. Затем водитель высадил пассажира. У машины был поврежден бампер и разбито боковое стекло.
После всего произошедшего парень очень хочет найти водителя такси, чтобы возместить ему причиненный ущерб.
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