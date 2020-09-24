Чт, 24.09.2020
Латвия ни во времена СССР, ни сегодня не способна разрабатывать и вообще работать с отравляющими веществами такого типа, как "Новичок". Ивар Калвиньш, академик, глава Института оргсинтеза
Ивар Калвиньш, академик, глава Института оргсинтеза
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Видео ⟩ "Герой дня" в Беларуси: в Минске таксист спас протестующего от силовиков

ФОТО: EPA/Scanpix

В среду, 23 сентября, в Беларуси прошли акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко. В Минске на улицы вышли более пяти тысяч человек, силовики для разгона протестующих пустили в ход дубинки и водометы. Однако одним из героев дня стал водитель "Яндекс.Такси", который помог протестующему уйти от погони.

На видео, опубликованном "Еврорадио", видно, что мужчина, убегая от силовиков, запрыгнул в белое такси, после чего водитель сорвался с места, избежал столкновения с машиной, выехал на встречную полосу, объехал другие автомобили и скрылся.

Как пишет "Медуза", пользователи соцсетей одобрили действия водитель. Например, пародийный Twitter "Грустный Коленька", якобы ведущийся от имени сына Лукашенко Александра, поставил таксисту пять звезд и предложил пост министра транспорта.

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