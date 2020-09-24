Видео ⟩ "Герой дня" в Беларуси: в Минске таксист спас протестующего от силовиков

В среду, 23 сентября, в Беларуси прошли акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко. В Минске на улицы вышли более пяти тысяч человек, силовики для разгона протестующих пустили в ход дубинки и водометы. Однако одним из героев дня стал водитель "Яндекс.Такси", который помог протестующему уйти от погони.