Видео ⟩ "Герой дня" в Беларуси: в Минске таксист спас протестующего от силовиков

В среду, 23 сентября, в Беларуси прошли акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко. В Минске на улицы вышли более пяти тысяч человек, силовики для разгона протестующих пустили в ход дубинки и водометы. Однако одним из героев дня стал водитель "Яндекс.Такси", который помог протестующему уйти от погони.
На видео, опубликованном "Еврорадио", видно, что мужчина, убегая от силовиков, запрыгнул в белое такси, после чего водитель сорвался с места, избежал столкновения с машиной, выехал на встречную полосу, объехал другие автомобили и скрылся.
Таксист спасает протестующего от погони. Это не сцена из боевика, просто обычный вечер в Минске pic.twitter.com/XbIC2ZxscP— Чай з варэннем (@belteanews) September 23, 2020
Как пишет "Медуза", пользователи соцсетей одобрили действия водитель. Например, пародийный Twitter "Грустный Коленька", якобы ведущийся от имени сына Лукашенко Александра, поставил таксисту пять звезд и предложил пост министра транспорта.
5 звёзд и пост министра транспорта водителю Яндекс такси.— Грустный Коленька (@sadmikalai) September 23, 2020
Таксист только 5 звезд из гта заработал пока.— Eugene (@dvenashka) September 23, 2020
Даже на небе нет столько звёзд, сколько заслужил этот таксист pic.twitter.com/loo8rRvNKZ— #MDK (@mudakoff) September 23, 2020
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