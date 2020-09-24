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  • Кучеров превзошёл Малкина. "Тампа" вышла вперёд в финале Кубка Стэнли

ВИДЕО ⟩ Кучеров превзошёл Малкина. "Тампа" вышла вперёд в финале Кубка Стэнли

ФОТО: Reuters/ScanPix

В ночь на четверг по латвийскому времени состоялся третий матч финальной серии Кубка Стэнли между "Даллас Старз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг".

"Тампа" одержала победу со счётом 5:2 (2:1, 3:0 0:1) и повела в серии - 2:1. Следующий матч между командами состоится 26 сентября.

Счёт в матче на шестой минуте открыл лидер "Тампы" Никита Кучеров, а полторы минуты спустя Стивен Стэмкос во второй раз зажёг красный свет за воротами "Далласа". До перерыва Джейсон Дикинсон сократил разницу в счёте.

Судьба матча решилась во второй двадцатиминутке. Виктор Хедман, Брейден Пойнт с передачи Кучерова и Ондржей Палат ещё трижды огорчили "Даллас". В третьем периоде "звёзды" ответили голом Миро Хейсканена.

Отметим, что для Никиты Кучерова голевая передача стала 23-й в текущем плей-офф НХЛ. 23 передачи за один плей-офф - это лучшее достижение в истории для игроков из России. Кучеров превзошёл достижение Евгения Малкина в победном для его "Питтсбурга" плей-офф-2009 (22 передачи в 24 матчах).

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