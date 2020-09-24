Цены будут ниже, но не на все. Глава Ассоциации торговцев рассказал о товарах в Lidl

Lidl - большая торговая сеть со своей закупочной практикой. В основном это закупки по всей Европе, товары закупаются у компаний, способных поставлять их в больших объемах, поэтому и цены ниже, рассказал Латвийскому радио 4 глава Ассоциации торговцев Латвии Хенрик Данусевич.
"Это условный магазин скидок, где уже имеется ассортимент и ниже цена на те продукты, которые предлагаются. Я не думаю, что это будет на весь ассортимент. Это будут определенные товары или товарные группы, интересные покупателям. Но и остальные сети работают над этим. Скажем, у нас есть мороженое по 19 центов. Просто у нас нет запасов того, что производители предлагают. Эти цены такие, какие есть.
Можно надеяться местным торговцам на какие-то дополнительные каналы поставок от предприятий, которые нашли возможность сэкономить, снизить цену на товары. Я не думаю, что у нас есть большой запас ценовой со стороны производителей",
- прокомментировал Данусевич скорый приход Lild на рынок Латвии.
Напомним, 21 сентября руководство компании Lidl заявило о наборе свыше 1000 сотрудников в 14 магазинов.
Работникам магазинов обещают зарплату от 5,40 до 6 евро в час (это зависит от расположения магазина - Рига или другой город) - эту информацию компания указала на страницах вакансий на сайте cv.lv. Таким образом, за месяц при полном 8-часовом рабочем дне работник магазина сможет заработать от 821 до 1104 евро до уплаты налогов. Зарплата для работников склада составит 6,6 евро в час.
На предприятии уже работают руководители магазинов, региональные менеджеры и высший менеджмент.
В планах Lidl открыть шесть магазинов в Риге и по одному - в Валмиере, Елгаве, Тукумсе, Екабпилсе, Огре, Резекне, Лиепае и Вентспилсе. Представители компании пока не сообщают планируемые даты открытия магазинов.
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