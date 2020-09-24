Цены будут ниже, но не на все. Глава Ассоциации торговцев рассказал о товарах в Lidl

"Это условный магазин скидок, где уже имеется ассортимент и ниже цена на те продукты, которые предлагаются. Я не думаю, что это будет на весь ассортимент. Это будут определенные товары или товарные группы, интересные покупателям. Но и остальные сети работают над этим. Скажем, у нас есть мороженое по 19 центов. Просто у нас нет запасов того, что производители предлагают. Эти цены такие, какие есть.