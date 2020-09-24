Чт, 24.09.2020
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Том Садовскис, представитель муниципальной полиции Риги
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В Латвии за сутки выявлено 22 новых случая Covid-19. Восемь из них - на одном предприятии

Иллюстративное фото.

ФОТО: JOHAN NILSSON/AFP

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2403 теста на Covid-19, выявлено 22 случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, 18 человек заразились из известных источников, в том числе восемь связаны с очагом на промышленном предприятии. Как сообщалось, очаг Covid-19 на днях был выявлен на мясоперерабатывающем предприятии Forevers. Источники заражения остальных уточняются. 

С начала пандемии в Латвии сделано 301 818 тестов на Covid-19, заболели 1572 человека. На сегодняшний день 1248 человек выздоровели, 36 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В больницах находятся семь пациентов с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести. Всего из стационаров выписаны 222 человека.

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