В Латвии за сутки выявлено 22 новых случая Covid-19. Восемь из них - на одном предприятии

По данным SPKC, 18 человек заразились из известных источников, в том числе восемь связаны с очагом на промышленном предприятии. Как сообщалось, очаг Covid-19 на днях был выявлен на мясоперерабатывающем предприятии Forevers. Источники заражения остальных уточняются.

С начала пандемии в Латвии сделано 301 818 тестов на Covid-19, заболели 1572 человека. На сегодняшний день 1248 человек выздоровели, 36 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В больницах находятся семь пациентов с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести. Всего из стационаров выписаны 222 человека.