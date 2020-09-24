В Риге полицейские помогли первокласснице вернуться домой с детской площадки

В 21 час на находившуюся в спортивном квартале детскую площадку приехал экипаж полиции, чтобы помочь девочке, которая заблудилась. В тот момент сотрудники детской площадки уже увели никем не присматриваемого ребенка в административное здание.

Девочка рассказала полицейским, что приехала на детскую площадку на трамвае, так как самостоятельно туда ездит, однако в этот раз запуталась и не смогла попасть домой своими силами.

Имя, фамилия и школа, в которой учится первоклассница - это все, что удалось узнать полицейским. Благодаря этой информации стражи порядка быстро выяснили, где она живет.

После того, как ребенка доставили к бабушке, выяснилось, что условия в семье благоприятные. Бабушка рассказала, что это не первый случай, когда ребенку нравится немного задерживаться после школы и не возвращаться домой вовремя, отмечает передача.

Полицейские провели разговор с бабушкой, которой, как оказалось, доверена ответственность за всех детей семьи, а также перебросились словами с самой девочкой в надежде, что такая ситуация больше не повторится.

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