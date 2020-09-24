На Деглавском мосту до июля следующего года ограничили движение

Подрядчикам поручено обеспечить для транспортных средств объездные пути и установку соответствующих дорожных знаков.

Как сообщили порталу RUS TVNET местные жители, пока что новых ограничений они не заметили - движение в упомянутом месте утром в четверг было затруднено не больше, чем обычно.

Напомним, Деглавский мост уже два года находится на стадии незавершенного строительства. Ремонт был отложен, когда выяснилось, что опоры моста находятся в худшем состоянии, чем ожидалось. Поэтому строительство было разделено на две части, так как потребовало дополнительных денег. Процесс принятия и передачи первой части работы должен был состояться в конце прошлого года, но все затянулось.

В июне этого года передача De facto сообщила, что реконструкция моста обойдется вдвое дороже, чем планировалось ранее. Вместе со вторым этапом строительства общая стоимость ремонта моста превысит 10 миллионов.