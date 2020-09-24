Рижскому "Динамо" засчитают техническое поражение за отказ играть с московским "Динамо"

"Рижское "Динамо" принимает на себя все последствия такого решения в соответствии с Регламентом КХЛ и просит КХЛ проинформировать клуб "Динамо" (Москва) об отсутствии необходимости прибытия команды в Ригу на указанный матч в целях обеспечения безопасности хоккеистов клуба-гостя и минимизации убытков, связанных с неявкой "Динамо" (Рига) на матч", - говорится в сообщении КХЛ.

Таким образом, 26 сентября рижским "динамовцам" будет засчитано техническое поражение.

Ранее сообщалось, что КХЛ предложила рижскому "Динамо" играть с хоккеистами из команды Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) "Рига". Председатель правления клуба "Динамо" Юрис Савицкис отметил, что рижское "Динамо" отказалось выставлять на игру резервный состав.

Напомним, что количество подтверждённых случаев коронавируса в рижском "Динамо" - 5 человек. В связи с инфицированием части команды коронавирусом всему рижскому "Динамо" предписан карантин до 5 октября.