Чт, 24.09.2020
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Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального

Казакс: в бюджете будущего года не хватает амбиций

Мартиньш Казакс

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Бюджет будущего года устойчив, но в нем не хватает амбиций, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

По его мнению, недооценивается роль Риги в экономике Латвии. О Риге нужно думать как о столице всей Балтии, считает Казакс.

"Рига - метрополия Балтии и останется метрополией ближайшие 5-10 лет, но останется ли она ею и дальше? Если мы не будем действовать, вряд ли. Поэтому не использовать этот потенциал недальновидно", - сказал Казакс.

Также он считает, что бюджет надо разрабатывать с мыслью о возможностях вложить деньги, чтобы в будущем составлять бездефицитный бюджет и с наступлением кризиса не было бы проблем с поддержанием экономики, так как размер долга уже очень большой.

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