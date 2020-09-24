Казакс: в бюджете будущего года не хватает амбиций

По его мнению, недооценивается роль Риги в экономике Латвии. О Риге нужно думать как о столице всей Балтии, считает Казакс.

"Рига - метрополия Балтии и останется метрополией ближайшие 5-10 лет, но останется ли она ею и дальше? Если мы не будем действовать, вряд ли. Поэтому не использовать этот потенциал недальновидно", - сказал Казакс.

Также он считает, что бюджет надо разрабатывать с мыслью о возможностях вложить деньги, чтобы в будущем составлять бездефицитный бюджет и с наступлением кризиса не было бы проблем с поддержанием экономики, так как размер долга уже очень большой.