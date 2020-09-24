Фото ⟩ "Теперь можно": Тимати подозревают в романе с его татуировщицей

Расставание произошло спустя 11 месяцев после рождения сына. Теперь фолловеры заподозрили, что у популярного рэпера уже назревает новый роман.

Слухи появились несколько дней назад. Подписчики предположили, что музыкант теперь состоит в отношениях со своим тату-мастером Анной Дарбицкой.

Блондинка не стала опровергать слухи, а наоборот выложила в Instagram совместные фото с Тимати. Она подписала их фразой: "Теперь можно". Также снимок сопровождает множество сердечек.

На снимках Тимати и Анна улыбаются и обнимаются.

В комментариях фолловеры спрашивали девушку о романе с рэпером. Некоторые писали, что догадывались, что у молодых людей романтическая связь. Были и такие, кто упрекал Тимати в том, что он расстался с матерью своего ребенка Анастасией.

Кстати, во внешности Анны и Анастасии есть что-то общее. Не находите?