Чт, 24.09.2020
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Том Садовскис, представитель муниципальной полиции Риги

Фото ⟩ "Теперь можно": Тимати подозревают в романе с его татуировщицей

ФОТО: Instagram

В пятницу, 11 сентября, модель Анастасия Решетова шокировала поклонников признанием о том, что они с рэпером Тимати (наст. имя - Тимур Юнусов) расстались после шести лет отношений. 

Расставание произошло спустя 11 месяцев после рождения сына. Теперь фолловеры заподозрили, что у популярного рэпера уже назревает новый роман.

Слухи появились несколько дней назад. Подписчики предположили, что музыкант теперь состоит в отношениях со своим тату-мастером Анной Дарбицкой.

Блондинка не стала опровергать слухи, а наоборот выложила в Instagram совместные фото с Тимати. Она подписала их фразой: "Теперь можно". Также снимок сопровождает множество сердечек. 

На снимках Тимати и Анна улыбаются и обнимаются.

В комментариях фолловеры спрашивали девушку о романе с рэпером. Некоторые писали, что догадывались, что у молодых людей романтическая связь. Были и такие, кто упрекал Тимати в том, что он расстался с матерью своего ребенка Анастасией. 

Кстати, во внешности Анны и Анастасии есть что-то общее. Не находите? 

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