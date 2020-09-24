Фото ⟩ "Теперь можно": Тимати подозревают в романе с его татуировщицей

В пятницу, 11 сентября, модель Анастасия Решетова шокировала поклонников признанием о том, что они с рэпером Тимати (наст. имя - Тимур Юнусов) расстались после шести лет отношений.
Расставание произошло спустя 11 месяцев после рождения сына. Теперь фолловеры заподозрили, что у популярного рэпера уже назревает новый роман.
Слухи появились несколько дней назад. Подписчики предположили, что музыкант теперь состоит в отношениях со своим тату-мастером Анной Дарбицкой.
Блондинка не стала опровергать слухи, а наоборот выложила в Instagram совместные фото с Тимати. Она подписала их фразой: "Теперь можно". Также снимок сопровождает множество сердечек.
На снимках Тимати и Анна улыбаются и обнимаются.
В комментариях фолловеры спрашивали девушку о романе с рэпером. Некоторые писали, что догадывались, что у молодых людей романтическая связь. Были и такие, кто упрекал Тимати в том, что он расстался с матерью своего ребенка Анастасией.
Кстати, во внешности Анны и Анастасии есть что-то общее. Не находите?
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