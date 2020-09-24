Второй очаг Covid-19 на предприятиях за короткое время. На этот раз за пределами Риги

Covid-19 заболели десять работников промышленного предприятия, находящегося не в Риге, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В центре сообщили, что в среду было выявлено два случая коронавируса у работников этого предприятия, а сегодня - еще восемь.
Со вчерашнего дня SPKC работает вместе с руководством предприятия, выявляя контактных лиц.
В SPKC отмечают, что за короткий промежуток времени это уже второй очаг Covid-19 на предприятиях.
Центр напоминает работодателям, что люди с симптомами Covid-19 не должны находиться на работе.
Также потоки работников нужно организовать так, чтобы избежать скопления людей в тесных помещениях, например, в гардеробе или столовой.
Как сообщалось, очаг Covid-19 на днях был выявлен на мясоперерабатывающем предприятии Forevers - там заразились 19 человек.
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