Второй очаг Covid-19 на предприятиях за короткое время. На этот раз за пределами Риги

В центре сообщили, что в среду было выявлено два случая коронавируса у работников этого предприятия, а сегодня - еще восемь.

Со вчерашнего дня SPKC работает вместе с руководством предприятия, выявляя контактных лиц.

В SPKC отмечают, что за короткий промежуток времени это уже второй очаг Covid-19 на предприятиях.

Центр напоминает работодателям, что люди с симптомами Covid-19 не должны находиться на работе.

Также потоки работников нужно организовать так, чтобы избежать скопления людей в тесных помещениях, например, в гардеробе или столовой.

Как сообщалось, очаг Covid-19 на днях был выявлен на мясоперерабатывающем предприятии Forevers - там заразились 19 человек.