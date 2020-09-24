Фото ⟩ Местный фотограф-натуралист поймал в кадр "летающую лису"

"Летающие лисы перед осенней миграцией на юг стараются наесться вдоволь", - так свои новые фотографии в социальной сети Facebook подписал местный фотограф-натуралист Виктор Иванов.
Ему удалось поймать уникальные кадры лисы во время охоты в окрестностях Калнгале - Адажи.
"Говорят, что лисице для полного счастья необходимо 15-20 полевок в сутки. У этой сегодня завтрак был полноценным. За 20 минут, пока я за ней наблюдал, она поймала 6 штук. Каждый второй прыжок был результативным", - поделился своими наблюдениями фотограф.
Летающие лисы, перед осенней миграцией на юг, стараются наесться вдоволь. Кто знает, какая обстановка с грызунами будет...Posted by Victor Ivanov Wildlife Photography on Wednesday, September 23, 2020
Отметим, что некоторое время назад Иванов поделился видеороликом, на котором запечатлено, как несколько лисят беззаботно играют в лесу в Гаркалне. Оценить забавные игры очаровательных лисят можно тут!
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