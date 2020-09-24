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Алексей Навальный

Фото ⟩ Местный фотограф-натуралист поймал в кадр "летающую лису"

ФОТО: Facebook/Victor Ivanov Wildlife Photography

"Летающие лисы перед осенней миграцией на юг стараются наесться вдоволь", - так свои новые фотографии в социальной сети Facebook подписал местный фотограф-натуралист Виктор Иванов.

Ему удалось поймать уникальные кадры лисы во время охоты в окрестностях Калнгале - Адажи. 

"Говорят, что лисице для полного счастья необходимо 15-20 полевок в сутки. У этой сегодня завтрак был полноценным. За 20 минут, пока я за ней наблюдал, она поймала 6 штук. Каждый второй прыжок был результативным", - поделился своими наблюдениями фотограф.

Летающие лисы, перед осенней миграцией на юг, стараются наесться вдоволь. Кто знает, какая обстановка с грызунами будет...

Posted by Victor Ivanov Wildlife Photography on Wednesday, September 23, 2020

Отметим, что некоторое время назад Иванов поделился видеороликом, на котором запечатлено, как несколько лисят беззаботно играют в лесу в Гаркалне. Оценить забавные игры очаровательных лисят можно тут!

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