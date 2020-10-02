Зухра Уразбахтина - красотка из Татарстана, от которой без ума хоккейные болельщики
Если вы скептически относитесь к девушкам, которые комментируют спорт, то у нас для вас плохие новости. Телеведущая Зухра Уразбахтина уже второй сезон делает так, что хоккей интересно смотреть и между периодами.
В сентябре 2019 года главный хоккейный клуб Татарстана запустил свой телеканал - "Ак Барс ТВ". Первые выпуски собирали по 100-120 тысяч просмотров, но после того как на канал пришла экс-ведущая "Татарстан ТВ" Зухра Уразбахтина цифры выросли в два раза.
О том, что Зухра никак не связана с хоккеем в "Ак Барсе", кажется, не задумывались. Тем не менее, сотрудничество Уразбахтиной и "Ак Барса" оказалось выигрышным для обоих. Клуб получил публичное лицо, а Зухра - возможность привлечь внимание хоккейных болельщиков со всей России.
В интервью "Бизнес Online" Зухра рассказала, что с детства мечтала работать на телевидении.
Да, в это сложно поверить, но когда-то Зухра была полной. Студенчество, постоянный стресс во время сессии и вредная еда вылились в лишние 35 килограммов.
"Когда мы со знакомыми ходили в какие-то заведения, надо мной подшучивали: "Тебе надо два места", "Ты жирная" и всё в таком духе. Однажды мне написали: "Я застрял в складках Зухры". Для меня это было призывом к изменению своей фигуры", - вспоминает Зухра.
После появления блондинки на "Ак Барс ТВ" количество её подписчиков в Instagram значительно увеличилось. Зухра вспоминает, что за первый месяц на неё подписалось восемь тысяч человек. Естественно, большинство из новоприбывших - мужчины. Сейчас на девушку подписаны 77 тысяч человек.
Кстати, имя "Зухра" достаточно необычное для Татарстана. У этого имени есть своя история, а в переводе оно означает "утренняя звезда". Телеведущая говорит, что в прошлом поколении это имя встречалось чаще и сейчас тяжело встретить Зухру на каждом шагу.
"Когда говорят, что сейчас придёт Зухра, все думают, что зайдёт женщина в платке с чёрными глазами и волосами. Никто не ожидает блондинку", - цитирует Уразбахтину Sport24.
Перед началом нового сезона регулярного чемпионата КХЛ стало известно, что Зухра уходит с "Ак Барс ТВ". Эта новость стала по-настоящему грустной для всех казанских болельщиков, но зато в другом клубе этому обрадовались.
Красавица-ведущая перешла на работу в омский "Авангард". Помимо этого 27-летняя ведущая перебралась в Москву и устроилась на "Матч ТВ", исполнив свою мечту о федеральном телевидении.
Многие болельщики "Ак Барса" негативно восприняли эту новость и завалили Instagram Зухры критикой, оскорблениями и обвинениями в предательстве.
Красивая и эффектная блондинка хорошо работала в Казани, от этого болельщикам "Ак Барса" вдвойне обидно, но вряд ли Зухра заслужила столько негатива в свой адрес. Даже хоккеистов так не критикуют, когда они меняют клубы как перчатки.
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