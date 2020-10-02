Зухра Уразбахтина - красотка из Татарстана, от которой без ума хоккейные болельщики

В сентябре 2019 года главный хоккейный клуб Татарстана запустил свой телеканал - "Ак Барс ТВ". Первые выпуски собирали по 100-120 тысяч просмотров, но после того как на канал пришла экс-ведущая "Татарстан ТВ" Зухра Уразбахтина цифры выросли в два раза.

О том, что Зухра никак не связана с хоккеем в "Ак Барсе", кажется, не задумывались. Тем не менее, сотрудничество Уразбахтиной и "Ак Барса" оказалось выигрышным для обоих. Клуб получил публичное лицо, а Зухра - возможность привлечь внимание хоккейных болельщиков со всей России.

В интервью "Бизнес Online" Зухра рассказала, что с детства мечтала работать на телевидении.

"После пяти лет в университете я пошла на курсы техники речи, актёрского мастерства, сбросила 35 килограммов, посещала мастер-классы телеведущих. Первое время никуда не брали, крутили у виска, когда я к ним приходила", - вспоминает Зухра.

Да, в это сложно поверить, но когда-то Зухра была полной. Студенчество, постоянный стресс во время сессии и вредная еда вылились в лишние 35 килограммов.

"Когда мы со знакомыми ходили в какие-то заведения, надо мной подшучивали: "Тебе надо два места", "Ты жирная" и всё в таком духе. Однажды мне написали: "Я застрял в складках Зухры". Для меня это было призывом к изменению своей фигуры", - вспоминает Зухра.

После появления блондинки на "Ак Барс ТВ" количество её подписчиков в Instagram значительно увеличилось. Зухра вспоминает, что за первый месяц на неё подписалось восемь тысяч человек. Естественно, большинство из новоприбывших - мужчины. Сейчас на девушку подписаны 77 тысяч человек.

"Быть блогером сложно, так как тебе ведь пишут не только: "Какая ты красивая!" и так далее, но и много негативных сообщений, например, пожелания, "чтобы ты горела в аду", и прочее", - рассказала Уразбахтина.

Кстати, имя "Зухра" достаточно необычное для Татарстана. У этого имени есть своя история, а в переводе оно означает "утренняя звезда". Телеведущая говорит, что в прошлом поколении это имя встречалось чаще и сейчас тяжело встретить Зухру на каждом шагу.

"Когда говорят, что сейчас придёт Зухра, все думают, что зайдёт женщина в платке с чёрными глазами и волосами. Никто не ожидает блондинку", - цитирует Уразбахтину Sport24.