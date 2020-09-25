"Желаю Гарри удачи - она ему понадобится". Трамп и Меган Маркл обменялись любезностями

"По мере приближения ноября этого года жизненно важно отвергать разжигание ненависти, дезинформацию и онлайн-негатив", - высказался Гарри, а Меган добавила: "Это самые важные выборы в нашей жизни. Когда мы голосуем, наши ценности претворяются в жизнь и наши голоса слышны".

Как известно, Меган Маркл поддерживает демократов, поэтому, скорее всего, отдаст свой голос за Джо Байдена. Вполне корректное и дипломатичное высказывание некоторые эксперты в Великобритании и США уже сочли за "пощечину Трампу" и открытую поддержку его конкурента Байдена, отмечает PeopleTalk.

К тому же Меган никогда не скрывала того, что она не испытывает симпатии к Трампу, и открыто называла его "женоненавистником", напоминает Spletnik.

Как сообщает Daily Mail, на вопрос Трампу, что он думает касательно высказывания Меган Маркл, он ответил:

"Я бы сказал, что я не ее поклонник, и она, вероятно, это слышала. Но я желаю Гарри большой удачи - она ему понадобится".

Отметим, что Букингемский дворец поспешил откреститься от политических высказываний принца Гарри, подчеркнув, что они сделаны "в личном качестве".

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