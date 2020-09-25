"Желаю Гарри удачи - она ему понадобится". Трамп и Меган Маркл обменялись любезностями

Принц Гарри и Меган Маркл на днях записали видеообращение, в котором призвали американцев голосовать на приближающихся выборах главы страны. Дональд Трамп уже прокомментировал прозвучавшее в нем.
"По мере приближения ноября этого года жизненно важно отвергать разжигание ненависти, дезинформацию и онлайн-негатив", - высказался Гарри, а Меган добавила: "Это самые важные выборы в нашей жизни. Когда мы голосуем, наши ценности претворяются в жизнь и наши голоса слышны".
Как известно, Меган Маркл поддерживает демократов, поэтому, скорее всего, отдаст свой голос за Джо Байдена. Вполне корректное и дипломатичное высказывание некоторые эксперты в Великобритании и США уже сочли за "пощечину Трампу" и открытую поддержку его конкурента Байдена, отмечает PeopleTalk.
К тому же Меган никогда не скрывала того, что она не испытывает симпатии к Трампу, и открыто называла его "женоненавистником", напоминает Spletnik.
Как сообщает Daily Mail, на вопрос Трампу, что он думает касательно высказывания Меган Маркл, он ответил:
Отметим, что Букингемский дворец поспешил откреститься от политических высказываний принца Гарри, подчеркнув, что они сделаны "в личном качестве".
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